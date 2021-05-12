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"У России много ракет": Таран убежден, что Украина должна усилить ПВО

Среда, 12 мая 2021, 12:55
У России много ракет: Таран убежден, что Украина должна усилить ПВО

Министр обороны Андрей Таран отмечает, что в Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону, поскольку РФ может в любой момент нанести ракетный удар.

Источник: Таран после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Тарана: "Я, как министр обороны, считаю, что нам предстоит еще многое сделать, чтобы усилить противовоздушную оборону в стране. Прежде всего это касается противоракетной обороны. Потому что мы знаем, что Российская Федерация имеет большое количество крылатых ракет, которые могут в любое время нанести удар по территории Украины".

Напомним: 12 мая Таран заявил, что Украина не будет идти путем "тотальной милитаризации", но будет применять превентивные, асимметричные к российским и косвенные действия для предотвращения эскалации военного конфликта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МинобороныТаран АндрейРосcия
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