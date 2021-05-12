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Ракетний корвет РФ виявили в районі Чорноморська

Середа, 12 травня 2021, 14:00
Ракетний корвет РФ виявили в районі Чорноморська
Корвет ""Павло Державін". Фото РИА Новости

Військовослужбовці морської охорони Держприкордонслужби 12 травня виявили російський ракетний корвет "Павло Державін" неподалік від міста Чорноморськ Одеської області.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на керівника пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталію Гуменюк

Пряма мова Гуменюк: "Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту РФ "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області".

Деталі: Вона додала, що прикордонники за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста опитали помічений об’єкт по радіоканалу і з’ясували, що це патрульний корабель Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 – ракетний корвет "Павло Державін" (позивний "Бугіль 363").

Російський корвет після цього вирушив у напрямку Кримського півострова.

Прикордонники не виключають, що перебування біля узбережжя Чорноморська російського ракетного корвета могло бути пов'язане із тим, що він супроводжував фрегат Берегової охорони США Hamilton (WLC753), який надвечір 11 травня залишив Одесу.

Передісторія: 

  • Росія призупинила дію права на мирний прохід для іноземних військових кораблів та інших державних суден в трьох районах Чорного моря поблизу окупованого Криму.
  • 8 травня кораблі РФ біля Одеси перешкоджали спільним морським навчанням США та України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чорне мореОдеська областьРосіяПрикордонна служба
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