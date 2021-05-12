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Ракетный корвет РФ обнаружили в районе Черноморска

Среда, 12 мая 2021, 14:00
Ракетный корвет РФ обнаружили в районе Черноморска
Корвет "Павел Державин". Фото РИА Новости

Военнослужащие морской охраны Госпогранслужбы 12 мая обнаружили российский ракетный корвет "Павел Державин" неподалеку от города Черноморск Одесской области.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления морской охраны ГПСУ Наталью Гуменюк

Прямая речь Гуменюк: "Утром 12 мая военнослужащие пограничного поста в Одесской области запеленговали пребывание ракетного корвета Черноморского флота РФ "Павел Державин" в 19 милях к востоку от города Черноморск Одесской области".

Детали: Она добавила, что пограничники с помощью радиолокатора берегового пограничного поста опросили замеченный объект по радиоканалу и выяснили, что это патрульный корабль Черноморского флота РФ с бортовым номером 363 – ракетный корвет "Павел Державин" (позывной "Бугель 363").

Российский корвет после этого отправился в направлении Крымского полуострова.

Пограничники не исключают, что пребывание у побережья Черноморска российского ракетного корвета могло быть связано с тем, что он сопровождал фрегат Береговой охраны США Hamilton (WLC753), который вечером 11 мая покинул Одессу.

Предыстория: 

  • Россия приостановила действие права на мирный проход для иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря вблизи оккупированного Крыма.
  • 8 мая корабли РФ вблизи Одессы препятствовали совместным морским учениям США и Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черное мореОдесская областьРосcияПограничная служба
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