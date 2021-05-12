"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі
Середа, 12 травня 2021, 17:20
Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій.
Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей".
Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021
Передісторія:
- Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
- Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
- Загалом понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю.
Українська правда