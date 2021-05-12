"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій.

Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей".

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

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