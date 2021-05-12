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"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Середа, 12 травня 2021, 17:20
Без смутку неможливо дивитися: Зеленський про події в Ізраїлі

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетний обстріл Ізраїлю з боку Сектора Гази.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій.

Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей".

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.
  • Загалом понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю.

Українська правда

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Теми: ІзраїльЗеленський
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