"Без грусти невозможно смотреть": Зеленский о событиях в Израиле
Среда, 12 мая 2021, 17:20
Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь Зеленского: "Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Многие человеческих трагедий.
Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей".
Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021
Предыстория:
- Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
- Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.
- Всего более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля.
Украинская правда