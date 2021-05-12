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"Без грусти невозможно смотреть": Зеленский о событиях в Израиле

Среда, 12 мая 2021, 17:20
Без грусти невозможно смотреть: Зеленский о событиях в Израиле

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Многие человеческих трагедий.

Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей".

Предыстория:

  • Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
  • Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получали авиаудары.
  • Всего более тысячи ракет были выпущены из Сектора Газа в сторону Израиля.

Украинская правда

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Темы: ИзраильЗеленский
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