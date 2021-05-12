"Без грусти невозможно смотреть": Зеленский о событиях в Израиле

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города горят. Есть жертвы. Много раненых. Многие человеческих трагедий.

Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей".

Небо #Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

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