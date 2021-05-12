Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

По Ізраїлю випустили 850 ракет: 5 загиблих

Середа, 12 травня 2021, 09:56

Понад 850 ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, ще 200 впали на прибережній території самого сектора.

Джерело: The Jerusalem Post

Дослівно: "Кілька ракет потрапили просто у будівлі і автомобілі в Ізраїлі, в результаті чого загинули п'ятеро ізраїльтян".

Деталі: Серед загиблих 52-річний чоловік і його 16-річна донька – ракета влучила у їхній автомобіль в місті Лод рано вранці в середу.

Дві жінки були вбиті в місті Ашкелоні вдень 11 травня, а ввечері ще одна жінка була убита ракетою, що поцілила в місто Рішон ле-Ціон.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в свою чергу заявила, що ліквідувала двох високопоставлених лідерів ХАМАС – начальника відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасана Каугі і його заступника Ваїля Іссу.

Ці двоє перебували у висотній будівлі. Армія Ізраїлю заявляє, що попередила мирних жителів і надала час для евакуації з будівлі ХАМАС перед авіаударом.

Також ЦАХАЛ вразив ще близько 500 ключових об'єктів бойовиків, включаючи будинки трьох високопоставлених лідерів ХАМАС. Повідомляють про "десятки вбитих бойовиків ХАМАС".

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 35 людей, в тому числі 12 дітей і три жінки. Ще 233 людини отримали поранення.

Загалом з початку бойових дій у понеділок по Ізраїлю випустили близько 1000 ракет. Понад 100 ракет були випущені по Тель-Авіву і стільки ж по місту Беер-Шеві.

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.

Теми: Ізраїльбойові дії


powered by lun.ua
Головне сьогодні

COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС

У світовому рейтингу Україна опустилася на 31 місце за поширенням COVID-19

Напруженість залишається високою – Держдеп США про ситуацію на кордоні України з Росією

Фото, ВідеоЗагострення між Ізраїлем та Сектором Гази: у небі сотні ракет

Медведчук прокоментував обшуки та підозру у держзраді

Усі новини...
Ізраїль
Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС
В Ізраїлі ракетний обстріл влучив у енергопровід – ЗМІ
Радбез ООН скликає нараду через загострення між Ізраїлем та Сектором Гази
Останні новини
10:01
відеоЛюди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 
09:56
По Ізраїлю випустили 850 ракет: 5 загиблих
09:38
Суецький канал розширюють після того, як у березні його заблокувало судно
09:26
Президент Литви: В арсеналі ЄС є ще невикористані засоби тиску на Росію
08:59
Суд Амстердама уточнив дату рішення у справі "скіфського золота"
08:41
інфографіка11 травня другу дозу вакцини проти COVID вкололи понад тисячі українців 
08:33
У Німеччині третина населення щеплена принаймні однією дозою вакцини
08:21
COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних
08:00
Головні новини вівторка і ночі: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі
07:53
Біля Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2
Усі новини...