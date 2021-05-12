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По Ізраїлю випустили понад тисячу ракет: 5 загиблих

Середа, 12 травня 2021, 09:56
По Ізраїлю випустили понад тисячу ракет: 5 загиблих
Фото з Twitter Israel Defense Forces

Понад тисяча ракет були випущені з Сектора Гази в бік Ізраїлю, з них 200 впали на прибережній території самого сектора.

Джерело: The Jerusalem Post, Армія Ізраїлю в Twitter

Дослівно: "Кілька ракет потрапили просто у будівлі і автомобілі в Ізраїлі, в результаті чого загинули п'ятеро ізраїльтян".

Деталі: Серед загиблих 52-річний чоловік і його 16-річна донька – ракета влучила у їхній автомобіль в місті Лод рано вранці в середу.

Дві жінки були вбиті в місті Ашкелоні вдень 11 травня, а ввечері ще одна жінка була убита ракетою, що поцілила в місто Рішон ле-Ціон.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в свою чергу заявила, що ліквідувала двох високопоставлених лідерів ХАМАС – начальника відділу безпеки військової розвідки ХАМАС Хасана Каугі і його заступника Ваїля Іссу.

Ці двоє перебували у висотній будівлі. Армія Ізраїлю заявляє, що попередила мирних жителів і надала час для евакуації з будівлі ХАМАС перед авіаударом.

Також ЦАХАЛ вразив ще близько 500 ключових об'єктів бойовиків, включаючи будинки трьох високопоставлених лідерів ХАМАС. Повідомляють про "десятки вбитих бойовиків ХАМАС".

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, загинули 35 людей, в тому числі 12 дітей і три жінки. Ще 233 людини отримали поранення.

Загалом з початку бойових дій у понеділок по Ізраїлю випустили понад 1000 ракет. Понад 100 ракет були випущені по Тель-Авіву і стільки ж по місту Беер-Шеві.

Передісторія:

  • Із Сектора Гази 10 травня здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектора Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримували авіаудари.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльбойові дії
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