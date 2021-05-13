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Медведчук сказав, де перебуває Козак

Четвер, 13 травня 2021, 21:11

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук каже, що його соратник Тарас Козак перебуває на лікуванні у Білорусі.

Джерело: Медведчук після засідання суду

Пряма мова: "Я знаю, де знаходиться Тарас Козак. Він перебуває на лікуванні у Білорусі".

Деталі: Кум Путіна заявив, що його друг Козак був обурений тими звинуваченнями, в яких його підозрюють українські правоохоронці. 

Що передувало: Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що нардеп "Опозиційної платформи – За життя"  Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується в Росії

Ольга Гетьманець, УП
Теми: МедведчукТарас Козак


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