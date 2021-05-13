Медведчук сказал, где находится Козак
Четверг, 13 мая 2021, 21:11
Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук говорит, что его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.
Источник: Медведчук после заседания суда
Прямая речь: "Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси".
Детали: Кум Путина заявил, что его друг Козак был возмущен тем обвинениям, в которых его подозревают украинские правоохранители.
Что предшествовало: Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, скрывается в России.
Ольга Гетьманец, УП