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Медведчук сказал, где находится Козак

Четверг, 13 мая 2021, 21:11
Медведчук сказал, где находится Козак

Один из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук говорит, что его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Источник: Медведчук после заседания суда

Прямая речь: "Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси".

Детали: Кум Путина заявил, что его друг Козак был возмущен тем обвинениям, в которых его подозревают украинские правоохранители.

Что предшествовало: Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, скрывается в России. 

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: МедведчукТарас Козак
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