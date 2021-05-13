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Медведчук сказал, где находится Козак

Четверг, 13 мая 2021, 21:11

Лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук говорит, что его соратник Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

Источник: Медведчук после заседания суда

Прямая речь: "Я знаю, где находится Тарас Козак. Он находится на лечении в Беларуси".

Детали: Кум Путина заявил, что его друг Козак был возмущен тем обвинениям, в которых его подозревают украинские правоохранители.

Что предшествовало: Глава СБУ Иван Баканов сообщил, что нардеп "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарас Козак, которого подозревают в госизмене, скрывается в России. 

Ольга Гетьманец, УП
Темы: МедведчукТарас Козак


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