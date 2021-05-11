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Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні

Вівторок, 11 травня 2021, 18:52

Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що нардеп "Опозиційної платформи – За життя"  Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується в Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук – в Україні.

Джерело: брифінг генпрокурора Ірини Венедіктової та глави СБУ Івана Баканова

Пряма мова: "Якщо мова йде про пана Козака він перебуває, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, можливо виїжджав на відпочинок з РФ, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місце знаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і за нашою інформацією країни не покидав".

Деталі: Генпрокурор уточнила, що поки що місця перебування Медведчука силовики ще не встановили.

Оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда
Теми: МедведчукВенедіктовадержзрадаБаканов


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