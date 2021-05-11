Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні

Вівторок, 11 травня 2021, 18:52
Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні

Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що нардеп "Опозиційної платформи – За життя"  Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується в Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук – в Україні.

Джерело: брифінг генпрокурора Ірини Венедіктової та глави СБУ Івана Баканова

Пряма мова: "Якщо мова йде про пана Козака він перебуває, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, можливо виїжджав на відпочинок з РФ, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місце знаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і за нашою інформацією країни не покидав".

Деталі: Генпрокурор уточнила, що поки що місця перебування Медведчука силовики ще не встановили.

Оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

Правоохоронці підозрюють Медведчука у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України.

Також Баканов повідомив, що у 2020 році Медведчук через Козака передав Росії інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ.

Передісторія: 

  • 11 травня стало відомо, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою.
  • Правоохоронці підохрюють, що Медведчук вступив у змову з РФ для видобутку нафти і газу в Чорному морі. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукВенедіктовадержзрадаБаканов
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Медведчук
ДБР передало ЗСУ арештовані авто родичів Медведчука та Козака на 1 млн доларів
Медведчука позбавили статусу академіка
Медведчука позбавили права займатись адвокатською діяльністю
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: