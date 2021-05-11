Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні

Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Тарас Козак, якого підозрюють у держзраді, переховується в Росії, а голова політради партії Віктор Медведчук – в Україні.

Джерело: брифінг генпрокурора Ірини Венедіктової та глави СБУ Івана Баканова

Пряма мова: "Якщо мова йде про пана Козака він перебуває, за нашою інформацією, на території Російської Федерації, можливо виїжджав на відпочинок з РФ, але не планує, на жаль, повертатися в Україну.

Щодо Віктора Медведчука, то встановлюється його місце знаходження, але за нашою інформацією він перебуває в Україні. Він повернувся в Україну 8 травня і за нашою інформацією країни не покидав".

Деталі: Генпрокурор уточнила, що поки що місця перебування Медведчука силовики ще не встановили.

Оскільки Медведчука знайти не змогли, згідно з законом, підозру скерували за останнім відомим його місцем проживання та за місцем його роботи – до Верховної Ради.

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