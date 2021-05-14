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Кличко настаивает, что обыски в Киеве - "большая спецоперация" против него

Пятница, 14 мая 2021, 13:46
Кличко настаивает, что обыски в Киеве - большая спецоперация против него

Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.

Источник: Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы СМИ

Детали: Мэр не считает десятки обысков на ключевых коммунальных предприятиях и в департаментах городской администрации, дома в их руководителей борьбой с коррупцией. По мнению Кличко, правоохранители "манипулируют информацией или откровенно врут".

Мэр настаивает, что городские власти "всегда сотрудничают с правоохранительными органами и помогает в расследовании дел о финансовых нарушениях. КГГА постоянно осуществляет внутренние финансовые аудиты и передает правоохранителями материалы по выявленным нарушениям".

По словам Кличко, с 2015 года департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществил 385 проверок. И передал материалы по 316 объектам аудита. На сегодня по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или материалы приобщены к возбужденным ранее уголовным делам. По всем уголовным производствам правоохранители подготовили 52 сообщения о подозрении. По 27 передали обвинительные акты в суд.

Глава столицы отмечает: из громких, дел, о которых сегодня говорят, часть касаются подрядчиков. "Говорят, что те не уплатили налоги. Подчеркну: городские предприятия налоги уплатили! Какие вопросы к городу?!", - возмущается Кличко.

Прямая речь: "... это же все шито белыми нитками! И смешно слышать, что, мол, никакой политики. Просто - большая спецоперация. Так, спецоперация! Но против меня лично. А мишенью стали городские предприятия и подразделения администрации. Скажу одно: это - грязная политическая борьба и попытка закрутить гайки местному самоуправлению.

Пройдет этот номер в Киеве - в других городах тем более! Поэтому, я считаю, что те, кто спланировал эту атаку, должны вернуться в законное русло. И прекратить дестабилизацию ситуации в столице. Нам нужно работать, воплощать запланированные проекты, изменения в Киеве, а не устраивать шоу".

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства и заверили, что в этом нет никакой политики.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Темы: обыскиВиталий КличкоКиев
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