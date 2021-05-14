Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Апеляційний суд став на бік Венедіктової у позові проти УП і ЦПК

П'ятниця, 14 травня 2021, 14:41
Фото з сайту ОГПУ

Апеляційний суд Києва став на бік генпрокурора Ірини Венедіктової, яка подала позов проти Центру Протидії Корупції та Української правди через статтю "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці". 

Джерело: ЦПК з посиланням на рішення колегії на чолі з суддею Валентиною Ратніковою від 13 травня

Дослівно: "Йдеться про матеріал, в якому зазначено про участь чоловіка генпрокурорки Дениса Колесника у кадровій політиці ДБР в період, коли Венедіктова очолювала орган. Суддя Вовк з Печерського суду з грубим порушенням закону пішов на зустріч Венедіктовій і задовольнив її позов.

Ми і УП оскаржили це рішення в Апеляційному суді Києва, але колегія на чолі з суддею Ратніковою стала на бік Венедіктової".

Деталі: У ЦПК наголосили, що суд відкинув аргументи про те, що:  

  • докази Венедіктової є недопустимими (зокрема покази свідка, який перебував у прямому підпорядкуванні позивачки є упередженими);
  • ЦПК і УП не зобов'язані розкривати власні джерела інформації;
  • порушено процесуальні норми, бо справу розглядали без участі ЦПК І УП, тому видання і антикорупціонери не змогли заперечувати в суді доводи Венедіктової;
  • генпрокурорка не надала доказів, що ЦПК і УП поширили недостовірні дані, бо ніяких лінгвістичних експертиз не було;
  • висловлювання не містять фактів, а є оціночними судженнями.

У ЦПК наголосили, що яким би не було рішення суду, це не змінює факту, що Україні потрібна судова реформа, і закликали українців допомогти прискорити її. 

Передісторія: 

У березні 2020 року в той час в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що подала позовну заяву до Української правди про захист честі та гідності через статтю, опубліковану на УП "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці". 

Українська правда
Теми: ВенедіктоваЗМІсудЦПК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Путін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука

Уряд встановив тимчасове держрегулювання цін на пальне – ЗМІ

Литва надасть Україні 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу

На Медведчука вдягли браслет контролю

Зеленський каже, що Медведчука "деолігархізували" – і далі буде

відео Ізраїльська армія провела масштабну операцію в Газі: 160 літаків і 450 ракет

Усі новини...
Венедіктова
Баканов: Козак переховується в Росії, а Медведчука шукають в Україні
"Велике будівництво": Офіс генпрокурора назвав кількість відкритих кримінальних справ
Венедіктова замінила прокурора, який тричі закривав "Роттердам+"
Останні новини
15:08
Підсанкційний канал "Z ZIK" оштрафували за поширення закликів до війни
15:05
В уряді нагадали, що для переоформлення субсидій надається 5 місяців
14:58
В Херсоні перевіряли, як відбиватися, якщо РФ піде з анексованого Криму вглиб України
14:58
Україну перетворюють в антиросію – Путін
14:54
У Миколаєві вбили відомого історика-краєзнавця, дослідника Голокосту
14:41
В Україні сплеск спроб суїциду та насилля серед дітей
14:41
Апеляційний суд став на бік Венедіктової у позові проти УП і ЦПК
14:36
Путін прокоментував домашній арешт свого кума Медведчука
14:14
У Кремлі кажуть, що спостерігають за ситуацією з Медведчуком
14:03
В’їзд до Греції для туристів з України поки закритий – посольство
Усі новини...