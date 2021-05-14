Апеляційний суд став на бік Венедіктової у позові проти УП і ЦПК

Апеляційний суд Києва став на бік генпрокурора Ірини Венедіктової, яка подала позов проти Центру Протидії Корупції та Української правди через статтю "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці".

Джерело: ЦПК з посиланням на рішення колегії на чолі з суддею Валентиною Ратніковою від 13 травня

Дослівно: "Йдеться про матеріал, в якому зазначено про участь чоловіка генпрокурорки Дениса Колесника у кадровій політиці ДБР в період, коли Венедіктова очолювала орган. Суддя Вовк з Печерського суду з грубим порушенням закону пішов на зустріч Венедіктовій і задовольнив її позов.

Ми і УП оскаржили це рішення в Апеляційному суді Києва, але колегія на чолі з суддею Ратніковою стала на бік Венедіктової".

Деталі: У ЦПК наголосили, що суд відкинув аргументи про те, що:

докази Венедіктової є недопустимими (зокрема покази свідка, який перебував у прямому підпорядкуванні позивачки є упередженими);

ЦПК і УП не зобов'язані розкривати власні джерела інформації;

порушено процесуальні норми, бо справу розглядали без участі ЦПК І УП, тому видання і антикорупціонери не змогли заперечувати в суді доводи Венедіктової;

генпрокурорка не надала доказів, що ЦПК і УП поширили недостовірні дані, бо ніяких лінгвістичних експертиз не було;

висловлювання не містять фактів, а є оціночними судженнями.

У ЦПК наголосили, що яким би не було рішення суду, це не змінює факту, що Україні потрібна судова реформа, і закликали українців допомогти прискорити її.

Передісторія:

У березні 2020 року в той час в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила, що подала позовну заяву до Української правди про захист честі та гідності через статтю, опубліковану на УП "Спрут Авакова: Як "тимчасовий міністр" нарощує свій вплив у силовому блоці".