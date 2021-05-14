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Апелляционный суд стал на сторону Венедиктовой в иске против УП и ЦПК

Пятница, 14 мая 2021, 14:41
Фото с сайта ОГПУ

Апелляционный суд Киева стал на сторону генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая подала иск против Центра Противодействия Коррупции и Украинской правды из-за статьи "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

Источник: ЦПК со ссылкой на решение коллегии во главе с судьей Валентиной Ратниковой от 13 мая

Дословно: "Речь идет о материале, в котором указано об участии мужа генпрокурора Дениса Колесника в кадровой политике ГБР в период, когда Венедиктова возглавляла орган. Судья Вовк из Печерского суда с грубым нарушением закона пошел на встречу Венедиктовой и удовлетворил ее иск.

Мы и УП обжаловали это решение в Апелляционном суде Киева, но коллегия во главе с судьей Ратниковой стала на сторону Венедиктовой".

Детали: В ЦПК отметили, что суд отверг доводы о том, что:

  • доказательства Венедиктовой являются недопустимыми (в частности показания свидетеля, который находился в прямом подчинении истца являются предвзятыми);
  • ЦПК и УП не обязаны раскрывать свои источники информации;
  • нарушены процессуальные нормы, так как дело рассматривали без участия ЦПК и УП, поэтому издание и антикоррупционеры не смогли оспаривать в суде доводы Венедиктовой;
  • генпрокурор не предоставила доказательств, что ЦПК и УП распространили недостоверные данные, так как никаких лингвистических экспертиз не было;
  • высказывания не содержат фактов, а являются оценочными суждениями.

В ЦПК отметили, что каким бы ни было решение суда, это не меняет факта, что Украине нужна судебная реформа, и призвали украинцев помочь ускорить ее.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваСМИсудЦПК


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