Апелляционный суд стал на сторону Венедиктовой в иске против УП и ЦПК
Апелляционный суд Киева стал на сторону генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая подала иск против Центра Противодействия Коррупции и Украинской правды из-за статьи "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".
Источник: ЦПК со ссылкой на решение коллегии во главе с судьей Валентиной Ратниковой от 13 мая
Дословно: "Речь идет о материале, в котором указано об участии мужа генпрокурора Дениса Колесника в кадровой политике ГБР в период, когда Венедиктова возглавляла орган. Судья Вовк из Печерского суда с грубым нарушением закона пошел на встречу Венедиктовой и удовлетворил ее иск.
Мы и УП обжаловали это решение в Апелляционном суде Киева, но коллегия во главе с судьей Ратниковой стала на сторону Венедиктовой".
Детали: В ЦПК отметили, что суд отверг доводы о том, что:
- доказательства Венедиктовой являются недопустимыми (в частности показания свидетеля, который находился в прямом подчинении истца являются предвзятыми);
- ЦПК и УП не обязаны раскрывать свои источники информации;
- нарушены процессуальные нормы, так как дело рассматривали без участия ЦПК и УП, поэтому издание и антикоррупционеры не смогли оспаривать в суде доводы Венедиктовой;
- генпрокурор не предоставила доказательств, что ЦПК и УП распространили недостоверные данные, так как никаких лингвистических экспертиз не было;
- высказывания не содержат фактов, а являются оценочными суждениями.
В ЦПК отметили, что каким бы ни было решение суда, это не меняет факта, что Украине нужна судебная реформа, и призвали украинцев помочь ускорить ее.
Предыстория:
- В марте 2020 года в то время и.о. директора Госбюро расследований Ирина Венедиктова заявила, что подала исковое заявление к Украинской правдке о защите чести и достоинства из-за статьи, опубликованной на УП "Спрут Авакова Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".