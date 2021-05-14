Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Апелляционный суд стал на сторону Венедиктовой в иске против УП и ЦПК

Пятница, 14 мая 2021, 14:41
Апелляционный суд стал на сторону Венедиктовой в иске против УП и ЦПК
Фото с сайта ОГПУ

Апелляционный суд Киева стал на сторону генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая подала иск против Центра Противодействия Коррупции и Украинской правды из-за статьи "Спрут Авакова: Как "временный министр" наращивает свое влияние в силовом блоке".

Источник: ЦПК со ссылкой на решение коллегии во главе с судьей Валентиной Ратниковой от 13 мая

Дословно: "Речь идет о материале, в котором указано об участии мужа генпрокурора Дениса Колесника в кадровой политике ГБР в период, когда Венедиктова возглавляла орган. Судья Вовк из Печерского суда с грубым нарушением закона пошел на встречу Венедиктовой и удовлетворил ее иск.

Мы и УП обжаловали это решение в Апелляционном суде Киева, но коллегия во главе с судьей Ратниковой стала на сторону Венедиктовой".

Детали: В ЦПК отметили, что суд отверг доводы о том, что:

  • доказательства Венедиктовой являются недопустимыми (в частности показания свидетеля, который находился в прямом подчинении истца являются предвзятыми);
  • ЦПК и УП не обязаны раскрывать свои источники информации;
  • нарушены процессуальные нормы, так как дело рассматривали без участия ЦПК и УП, поэтому издание и антикоррупционеры не смогли оспаривать в суде доводы Венедиктовой;
  • генпрокурор не предоставила доказательств, что ЦПК и УП распространили недостоверные данные, так как никаких лингвистических экспертиз не было;
  • высказывания не содержат фактов, а являются оценочными суждениями.

В ЦПК отметили, что каким бы ни было решение суда, это не меняет факта, что Украине нужна судебная реформа, и призвали украинцев помочь ускорить ее.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенедиктоваСМИсудЦПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
Все новости...
Реклама: