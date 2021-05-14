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Семенченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"

Пятница, 14 мая 2021, 17:00

Служба безопасности сообщает, что раскрыла совершение террористического акта, а именно обстрела ООО "Информационного агентства "112-канал", который произошел в июле 2019 года.

Источник: СБУОфис генпрокурора

Детали: Отмечается, что во время избирательной кампании в Верховную Раду этот теракт использовали представители государства-агрессора в гибридной войне против Украины. Для совершения преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

По версии СБУ, в июне 2019 года Семенченко, вместе с сообщником, провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения.

 

Служба безопасности сообщает, что Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления. По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки. Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.

 

А для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, решили совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала с противотанкового гранатомета.

Во время обысков дома у фигурантов СБУ изъяла транспорт и "средства совершения противоправных действий".

 

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  • Напомним: В ночь на 13 июля неизвестный обстрелял из гранатомета фасад здания телеканала "112 Украина" в Киеве. В СБУ сообщили, что совместно с полицией и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и розыскные мероприятия.
  • Вечером 13 июля представители праворадикальных и националистических сил провели под зданием СБУ в Киеве акцию протеста с требованием к каналу "112 Украина" не транслировать фильм Стоуна об Украине и "посадить Медведчука - за госизмену, работу на оккупантов и дружбу с террористами". 

Украинская правда
Темы: СеменченкоСБУОфис генпрокурора


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