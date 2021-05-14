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ДБР обшукало "Житлоінвестбуд – УКБ", бо ексдиректор нароздавав родичам квартир

П'ятниця, 14 травня 2021, 17:32
ДБР обшукало Житлоінвестбуд – УКБ, бо ексдиректор нароздавав родичам квартир

Державне бюро розслідувань провело обшуки в комунальному підприємстві Києва "Житлоінвестбуд – УКБ" за фактом зловживання службовим становищем колишнім директором.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Він (колишній директор – ред.) створив у столиці благодійне об’єднання, якому було виділено земельну ділянку під будівництво.

На цій ділянці розпочалось будівництво багатоквартирного будинку. Генеральним підрядником стало інше підконтрольне йому підприємство. Фінансувалось будівництво за рахунок коштів та матеріалів, які економилися на інших підрядах КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Надалі право власності на житло у вказаному багатоквартирному будинку безоплатно отримали наближені до екскерівника особи, а також його заступник та родичі".

Деталі: В ДБР додали, що 13 травня було проведено обшуки у КП "Житлоінвестбуд — УКБ" та КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації", під час яких вилучено технічна документація на об’єкт будівництва, копії технічних паспортів на квартири тощо.

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Мер Києва Віталій Кличко вважає масові обшуки на комунальних підприємствах столиці, що відбуваються протягом останніх днів, спецоперацією проти нього особисто.
  • В Офісі президентазапевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДБРКиїв
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