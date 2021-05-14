ДБР обшукало "Житлоінвестбуд – УКБ", бо ексдиректор нароздавав родичам квартир

Державне бюро розслідувань провело обшуки в комунальному підприємстві Києва "Житлоінвестбуд – УКБ" за фактом зловживання службовим становищем колишнім директором.

Джерело: повідомлення ДБР

Дослівно: "Він (колишній директор – ред.) створив у столиці благодійне об’єднання, якому було виділено земельну ділянку під будівництво.

На цій ділянці розпочалось будівництво багатоквартирного будинку. Генеральним підрядником стало інше підконтрольне йому підприємство. Фінансувалось будівництво за рахунок коштів та матеріалів, які економилися на інших підрядах КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Надалі право власності на житло у вказаному багатоквартирному будинку безоплатно отримали наближені до екскерівника особи, а також його заступник та родичі".

Деталі: В ДБР додали, що 13 травня було проведено обшуки у КП "Житлоінвестбуд — УКБ" та КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації", під час яких вилучено технічна документація на об’єкт будівництва, копії технічних паспортів на квартири тощо.

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