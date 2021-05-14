ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры

Государственное бюро расследований провело обыски в коммунальном предприятии Киева "Житлоинвестбуд - УКБ" по факту злоупотребления служебным положением бывшим директором.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Он (бывший директор - ред.) создал в столице благотворительное объединение, которому был выделен земельный участок под строительство.

На этом участке началось строительство многоквартирного дома. Генеральным подрядчиком стало другое подконтрольное ему предприятие. Финансировалось строительство за счет средств и материалов, экономились на других подрядах КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

В дальнейшем право собственности на жилье в указанном многоквартирном доме безвозмездно получили приближенные к экс-руководителю лица, а также его заместитель и родственники".

Детали: В ГБР добавили, что 13 мая были проведены обыски в КП "Житлоинвестбуд - УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации", во время которых изъяты техническая документация на объект строительства, копии технических паспортов на квартиры и тому подобное.

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