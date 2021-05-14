ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры
Государственное бюро расследований провело обыски в коммунальном предприятии Киева "Житлоинвестбуд - УКБ" по факту злоупотребления служебным положением бывшим директором.
Источник: сообщение ГБР
Дословно: "Он (бывший директор - ред.) создал в столице благотворительное объединение, которому был выделен земельный участок под строительство.
На этом участке началось строительство многоквартирного дома. Генеральным подрядчиком стало другое подконтрольное ему предприятие. Финансировалось строительство за счет средств и материалов, экономились на других подрядах КП "Житлоинвестбуд-УКБ".
В дальнейшем право собственности на жилье в указанном многоквартирном доме безвозмездно получили приближенные к экс-руководителю лица, а также его заместитель и родственники".
Детали: В ГБР добавили, что 13 мая были проведены обыски в КП "Житлоинвестбуд - УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации", во время которых изъяты техническая документация на объект строительства, копии технических паспортов на квартиры и тому подобное.
Предыстория:
- С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
- По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
- Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.
- В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.