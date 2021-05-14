Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры

Пятница, 14 мая 2021, 17:32

Государственное бюро расследований провело обыски в коммунальном предприятии Киева "Житлоинвестбуд - УКБ" по факту злоупотребления служебным положением бывшим директором.

Источник: сообщение ГБР

Дословно: "Он (бывший директор - ред.) создал в столице благотворительное объединение, которому был выделен земельный участок под строительство.

На этом участке началось строительство многоквартирного дома. Генеральным подрядчиком стало другое подконтрольное ему предприятие. Финансировалось строительство за счет средств и материалов, экономились на других подрядах КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

В дальнейшем право собственности на жилье в указанном многоквартирном доме безвозмездно получили приближенные к экс-руководителю лица, а также его заместитель и родственники".

Детали: В ГБР добавили, что 13 мая были проведены обыски в КП "Житлоинвестбуд - УКБ" и КП "Киевское городское бюро технической инвентаризации", во время которых изъяты техническая документация на объект строительства, копии технических паспортов на квартиры и тому подобное.

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Мэр Киева Виталий Кличко считает массовые обыски на коммунальных предприятиях столицы, происходящие в последние дни, спецоперацией против него лично.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Темы: ГБРКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение

фотоСеменченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"

Греция открыла границы для туристов из Украины - официально

Украину превращают на "антироссию" – Путин

обновленоВ Николаеве убит известный историк-краевед, исследователь Холокоста

Путин прокомментировал домашний арест своего кума Медведчука

Все новости...
ГБР
У Тупицкого проводят обыск
Зачем СБУ следствие до 2026 года?
"Кузня на Рыбальском" заявляет, что завод хотят сознательно обанкротить
Последние новости
17:37
Черниговские патрульные застрелили мужчину, который шел на них с ножами
17:35
НБУ снова воздержался от интервенций на межбанке
17:32
ГБР обыскало "Житлоинвестбуд-УКБ", потому что экс-директор раздавал родственникам квартиры
17:31
Семейные врачи могут сопровождать лечение пациентов с ВИЧ – Ляшко
17:31
Власти РФ решили ликвидировать компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение
17:31
Зеленский присвоил пожизненные стипендии украинцам, которые спасали евреев во время Холокоста
17:20
Членам набсовета "Нафтогаза" предложили остаться на год – Шмыгаль
17:03
Банк Англии признал законным bail-in еврооблигаций Приватбанка на 595 миллионов долларов
17:00
фотоСеменченко заподозрили в теракте: обвиняют в обстреле канала "112"
16:51
Украинские евробонды впервые размещены на Лондонской фондовой бирже
Все новости...