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Всі кандидати погодились очолити міністерства – глава фракції "Слуга народу"

П'ятниця, 14 травня 2021, 23:00
Всі кандидати погодились очолити міністерства – глава фракції Слуга народу

Віктор Ляшко погодився очолити Міністерство охорони здоров’я, Олександр Кубраков – Мінінфраструктури, а Олексій Любченко – Мінекономіки.

Джерело: глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" 

Пряма мова: "Я думаю, що найбільш вірогідним кандидатом є пан Ляшко. На Міністерство економіки планується як кандидат чинний голова податкової, пан Любченко. На Міністерство інфраструктури – колишній наш колега, чинний голова "Укравтодору" Кубраков". 

Деталі: На пряме запитання щодо того, чи погодились кандидати очолити міністерства, Арахамія відповів "Так". 

Що передувало: Співрозмовники УП в "Слузі народу" раніше повідомили, що на посаду міністра охорони здоров’я у владі розглядають державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на міністра інфраструктури – голову "Укравтодору" Олександра Кубракова, на міністра економіки – очільника податкової Олексія Любченка. 

Міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій подали заяви про відставку за власним бажанням. Пізніше прем’єр Денис Шмигаль вніс до Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: АрахаміяКабінет міністрів
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