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Все кандидаты согласились возглавить министерства – глава фракции "Слуга народа"

Пятница, 14 мая 2021, 23:00
Все кандидаты согласились возглавить министерства – глава фракции Слуга народа

Виктор Ляшко согласился возглавить Министерство здравоохранения, Александр Кубраков – Мининфраструктуры, а Алексей Любченко – Минэкономики.

Источник: глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Я думаю, что наиболее вероятным кандидатом является г-н Ляшко. На Министерство экономики планируется как кандидат действующий глава налоговой, господин Любченко. На Министерство инфраструктуры – бывший наш коллега, действующий председатель "Укравтодора" Кубраков".

Детали: На прямой вопрос относительно того, согласились ли кандидаты возглавить министерства, Арахамия ответил "Да".

Что предшествовало: Собеседники УП в "Слуге народа" подтвердили, что на должность министра здравоохранения во власти рассматривают государственного санитарного врача Виктора Ляшко, на министра инфраструктуры – председателя "Укравтодора" Александра Кубракова, на министра экономики – главы налоговой Алексея Любченко.

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Позже премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: Арахамия Кабинет министров
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