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Данілов анонсував засідання РНБО щодо прикордонних областей

Субота, 15 травня 2021, 06:27

У Раді з нацбезпеки і оборони готують засідання щодо прикордонних областей – це Херсонська, Одеська та Миколаївська області.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Те, що стосується питання тих областей, де ми були спільно з президентом були - Херсонська, Одеська, Миколаївська область, - зараз робоча група Ради з нацбезпеки і оборони безпосередньо знаходиться на території цих областей. Вони готують це засідання. Засідання відбудеться найближчим часом.

Я думаю, що через два тижні, якщо президент затвердить той порядок денний, - це засідання відбудеться".

Передісторія: Два тижні тому під час поїздки на Херсонщину президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях. За результатами цієї наради президент доручив Данілову підготувати найближчим часом засідання РНБО.

Теми: ДаніловРНБО


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