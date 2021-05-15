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Данилов анонсировал заседание СНБО насчет приграничных областей

Суббота, 15 мая 2021, 06:27

В Совете по нацбезопасности и обороны готовят заседание насчет приграничных областей - это Херсонская, Одесская и Николаевская области.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в программе "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом были - Херсонская, Одесская, Николаевская область - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время.

Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, - это заседание состоится".

Предыстория: Две недели назад во время поездки в Херсонскую область президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях. По результатам этого совещания президент поручил Данилову подготовить в ближайшее время заседание СНБО.

Темы: ДаниловСНБО


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