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У США проти COVID-19 вакцинували понад два мільйони дітей

Субота, 15 травня 2021, 07:00

Понад 155 млн людей в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19, зокрема близько 2,4 млн дітей у віці до 18 років.

Джерело: CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC)

Деталі: Майже 47% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, а близько 36% - повністю вакциновані.

Згідно з даними CDC, серед дітей у віці 12 років і старше - діти молодшого віку ще не відповідають критеріям вакцинації проти коронавірусу - близько 55% отримали хоча б одну дозу, а близько 43% повністю вакциновані.

В середньому за сім днів у США роблять трохи менше 2 мільйонів щеплень на день.

Нагадаємо:

  • 11 травня Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.
  • Днем пізніше президент США Джо Байден закликав батьків відвозити дітей на щеплення.

Теми: вакцинаціяСША


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