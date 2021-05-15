У США проти COVID-19 вакцинували понад два мільйони дітей

Понад 155 млн людей в США отримали як мінімум одну дозу вакцини проти COVID-19, зокрема близько 2,4 млн дітей у віці до 18 років.

Джерело: CNN з посиланням на дані Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC)

Деталі: Майже 47% населення США отримали хоча б одну дозу вакцини проти COVID-19, а близько 36% - повністю вакциновані.

Згідно з даними CDC, серед дітей у віці 12 років і старше - діти молодшого віку ще не відповідають критеріям вакцинації проти коронавірусу - близько 55% отримали хоча б одну дозу, а близько 43% повністю вакциновані.

В середньому за сім днів у США роблять трохи менше 2 мільйонів щеплень на день.

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