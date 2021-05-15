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В США против COVID-19 вакцинировали более двух миллионов детей

Суббота, 15 мая 2021, 07:00
В США против COVID-19 вакцинировали более двух миллионов детей

Более 155 млн человек в США получили как минимум одну дозу вакцины против COVID-19, в том числе около 2,4 млн детей в возрасте до 18 лет.

Источник: CNN со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)

Детали: Почти 47% населения США получили хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19, а около 36% - полностью вакцинированы.

Согласно данным CDC, среди детей в возрасте 12 лет и старше - дети младшего возраста еще не отвечают критериям вакцинации против коронавируса - около 55% получили хотя бы одну дозу, а около 43% полностью вакцинированы.

В среднем за семь дней в США делают чуть меньше 2 миллионов прививок в день.

Напомним:

  • 11 мая Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.
  • Днем позже президент США Джо Байден призвал родителей отвозить детей на прививку.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияСША
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