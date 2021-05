У Газі від авіаудару загинули діти, в передмісті Тель-Авіва теж є жертва

За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у секторі Газа.

Джерело: ВВС

Деталі: П'ятимісячний малюк був єдиним, хто вижив – його знайшли поруч із мертвою матір'ю.

Збройне крило угруповання ХАМАС заявило, що у відповідь випустило ракети по південній частині Ізраїлю.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, сирени звучать у містах по всьому центральному Ізраїлю на тлі нового ракетного обстрілу з Гази.

За словами ізраїльських медиків, чоловік у віці 50 років був убитий внаслідок попадання ракети в будівлю в Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва.

Поліція повідомляє, що в цей район потрапили дві ракети і що ще кілька людей були поранені.

Rockets fired on Tel Aviv metropolitan area - MDA medics are responding to rocket which fell in central Israel Ramat Gan which struck a residential area, more details to come#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/MLAs9QHkrv