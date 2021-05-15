У Газі від авіаудару загинули діти, в передмісті Тель-Авіва теж є жертва
За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у секторі Газа.
Джерело: ВВС
Деталі: П'ятимісячний малюк був єдиним, хто вижив – його знайшли поруч із мертвою матір'ю.
Збройне крило угруповання ХАМАС заявило, що у відповідь випустило ракети по південній частині Ізраїлю.
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, сирени звучать у містах по всьому центральному Ізраїлю на тлі нового ракетного обстрілу з Гази.
За словами ізраїльських медиків, чоловік у віці 50 років був убитий внаслідок попадання ракети в будівлю в Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва.
Поліція повідомляє, що в цей район потрапили дві ракети і що ще кілька людей були поранені.
Rockets fired on Tel Aviv metropolitan area - MDA medics are responding to rocket which fell in central Israel Ramat Gan which struck a residential area, more details to come#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/MLAs9QHkrv— Magen David Adom (@Mdais) May 15, 2021
Повідомлялося також про вибухи в Рішон ле-Ціоні і арабському місті Тайбе, недалеко від Тель-Авіва, але поки не зрозуміло, чи є жертви.
Ізраїльські офіційні особи повідомляють, що за ніч було здійснено близько 200 запусків ракет.
В ізраїльському місті Беер-Шева 19 осіб були доставлені до лікарні після ракетного обстрілу бойовиками з сектора Газа. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, люди отримали легкі поранення, коли бігли до притулку, а троє постраждали від шоку.
Посланник США Хаді Арм прибув до Тель-Авіва для переговорів щодо деескалації між двома сторонами. Він візьме участь у посередництві з офіційними особами Ізраїлю, Палестини і ООН.
Передісторія:
- Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією.
- Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро" "ХАМАС".
- Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.