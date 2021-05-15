Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Газі від авіаудару загинули діти, в передмісті Тель-Авіва теж є жертва

Субота, 15 травня 2021, 15:28
У Газі від авіаудару загинули діти, в передмісті Тель-Авіва теж є жертва
Magen David Adom

За словами палестинської влади, десять людей із двох сімей, в тому числі 8 дітей, були вбиті внаслідок авіаудару Ізраїлю по табору біженців у секторі Газа.

Джерело: ВВС

Деталі: П'ятимісячний малюк був єдиним, хто вижив – його знайшли поруч із мертвою матір'ю.

Збройне крило угруповання ХАМАС заявило, що у відповідь випустило ракети по південній частині Ізраїлю.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, сирени звучать у містах по всьому центральному Ізраїлю на тлі нового ракетного обстрілу з Гази.

За словами ізраїльських медиків, чоловік у віці 50 років був убитий внаслідок попадання ракети в будівлю в Рамат-Гані, передмісті Тель-Авіва.

Поліція повідомляє, що в цей район потрапили дві ракети і що ще кілька людей були поранені.

Повідомлялося також про вибухи в Рішон ле-Ціоні і арабському місті Тайбе, недалеко від Тель-Авіва, але поки не зрозуміло, чи є жертви.

Ізраїльські офіційні особи повідомляють, що за ніч було здійснено близько 200 запусків ракет.

В ізраїльському місті Беер-Шева 19 осіб були доставлені до лікарні після ракетного обстрілу бойовиками з сектора Газа. За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, люди отримали легкі поранення, коли бігли до притулку, а троє постраждали від шоку.

Посланник США Хаді Арм прибув до Тель-Авіва для переговорів щодо деескалації між двома сторонами. Він візьме участь у посередництві з офіційними особами Ізраїлю, Палестини і ООН.

Передісторія:

  • Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Минулої ночі ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро"  "ХАМАС".
  • Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Ізраїль
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
Посольство України звинуватило Ізраїль у проросійській позиції, МЗС Ізраїлю викликає посла
Нетаньягу назвав дві причини, чому Ізраїль побоюється надавати зброю Україні
Останні новини
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: