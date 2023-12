В Газе от авиаудара погибли дети, в пригороде Тель-Авива тоже есть жертва

По словам палестинских властей, десять человек из двух семей, в том числе 8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе.

Источник: ВВС

Детали: Пятимесячный ребенок был единственным, кто выжил – его нашли рядом с мертвой матерью.

Вооруженное крыло группировки ХАМАС заявило, что в ответ выпустило ракеты по южной части Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, сирены звучат в городах по всему центральному Израилю на фоне нового ракетного обстрела из Газы.

По словам израильских медиков, мужчина в возрасте 50 лет был убит в результате попадания ракеты в здание в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.

Полиция сообщает, что в этот район попали две ракеты и что еще несколько человек были ранены.

Rockets fired on Tel Aviv metropolitan area - MDA medics are responding to rocket which fell in central Israel Ramat Gan which struck a residential area, more details to come#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/MLAs9QHkrv