В Газе от авиаудара погибли дети, в пригороде Тель-Авива тоже есть жертва
По словам палестинских властей, десять человек из двух семей, в том числе 8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе.
Источник: ВВС
Детали: Пятимесячный ребенок был единственным, кто выжил – его нашли рядом с мертвой матерью.
Вооруженное крыло группировки ХАМАС заявило, что в ответ выпустило ракеты по южной части Израиля.
По сообщениям израильских СМИ, сирены звучат в городах по всему центральному Израилю на фоне нового ракетного обстрела из Газы.
По словам израильских медиков, мужчина в возрасте 50 лет был убит в результате попадания ракеты в здание в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.
Полиция сообщает, что в этот район попали две ракеты и что еще несколько человек были ранены.
Rockets fired on Tel Aviv metropolitan area - MDA medics are responding to rocket which fell in central Israel Ramat Gan which struck a residential area, more details to come#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/MLAs9QHkrv— Magen David Adom (@Mdais) May 15, 2021
Сообщалось также о взрывах в Ришон ле-Ционе и арабском городе Тайбе, недалеко от Тель-Авива, но пока не ясно, есть ли жертвы.
Израильские официальные лица сообщают, что за ночь было произведено около 200 запусков ракет.
В израильском городе Беэр-Шева 19 человек были доставлены в больницу после ракетного обстрела боевиками с сектора Газа. По сообщениям израильских СМИ, люди получили легкие ранения, когда бежали в убежища, а трое пострадали от шока.
Посланник США Хади Арм прибыл в Тель-Авив для переговоров по деэскалации между двумя сторонами. Он примет участие в посредничестве с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН.
Предыстория:
- Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
- Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.