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В Газе от авиаудара погибли дети, в пригороде Тель-Авива тоже есть жертва

Суббота, 15 мая 2021, 15:28
В Газе от авиаудара погибли дети, в пригороде Тель-Авива тоже есть жертва
Magen David Adom

По словам палестинских властей, десять человек из двух семей, в том числе 8 детей, были убиты в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев в Газе.

Источник: ВВС

Детали: Пятимесячный ребенок был единственным, кто выжил – его нашли рядом с мертвой матерью.

Вооруженное крыло группировки ХАМАС заявило, что в ответ выпустило ракеты по южной части Израиля.

По сообщениям израильских СМИ, сирены звучат в городах по всему центральному Израилю на фоне нового ракетного обстрела из Газы.

По словам израильских медиков, мужчина в возрасте 50 лет был убит в результате попадания ракеты в здание в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.

Полиция сообщает, что в этот район попали две ракеты и что еще несколько человек были ранены.

Сообщалось также о взрывах в Ришон ле-Ционе и арабском городе Тайбе, недалеко от Тель-Авива, но пока не ясно, есть ли жертвы.

Израильские официальные лица сообщают, что за ночь было произведено около 200 запусков ракет.

В израильском городе Беэр-Шева 19 человек были доставлены в больницу после ракетного обстрела боевиками с сектора Газа. По сообщениям израильских СМИ, люди получили легкие ранения, когда бежали в убежища, а трое пострадали от шока.

Посланник США Хади Арм прибыл в Тель-Авив для переговоров по деэскалации между двумя сторонами. Он примет участие в посредничестве с официальными лицами Израиля, Палестины и ООН.

Предыстория:

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
  • Прошлой ночью израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израильвойна
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