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Ляшко відреагував на своє можливе призначення міністром

Субота, 15 травня 2021, 15:56
Ляшко відреагував на своє можливе призначення міністром

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко відмовився коментувати інформацію про своє можливе призначення на посаду міністра охорони здоров‘я.

Джерело: головний санлікар на зустрічі з журналістами

Пряма мова Ляшка на питання, чи пропонували йому крісло міністра: "Дивіться, я на посаді заступника вже при третьому міністрі. І кожен раз при зміні хтось комусь щось пропонує і обговорює, тому питання…

Некоректно зараз з мого боку коментувати якісь певні речі".

Деталі: Ляшко максимально уникав уточнювальних запитань щодо свого призначення.

Він працював заступником міністрів Зоряни Скалецької, Іллі Ємця та Максима Степанова.

Що передувало: 14 травня прем’єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова

За даними УП, Степанов 14 травня був в Офісі президента. Там Зеленський запропонував йому написати заяву про відставку за власним бажанням. Степанов взяв час на подумати, проте поки він думав, прем’єр підписав подання на його звільнення. 

Пізніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Віктор Ляшко погодився очолити МОЗ. 

Ольга Кириленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗЛяшко Віктор
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