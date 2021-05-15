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Ляшко отреагировал на свое возможное назначение министром

Суббота, 15 мая 2021, 15:56

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отказался комментировать информацию о своем возможном назначении на должность министра здравоохранения.

Источник: главный санврач на встрече с журналистами

Прямая речь Ляшко на вопрос, предлагали ли ему кресло министра: "Смотрите, я в должности заместителя уже при третьем министре. И каждый раз при смене кто-то кому-то предлагает и обсуждает, поэтому вопрос...

Некорректно сейчас с моей стороны комментировать какие-то определенные вещи".

Детали: Ляшко максимально избегал уточняющих вопросов относительно своего назначения.

Он работал заместителем министров Зоряны Скалецкий, Ильи Емца и Максима Степанова.

Что предшествовало: 14 мая премьер Денис Шмыгаль внес в Раду представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

По данным УП, Степанов 14 мая был в Офисе президента. Там Зеленский предложил ему написать заявление об отставке по собственному желанию. Степанов взял время на подумать, однако пока он думал, премьер подписал представление на его увольнение.

Позже глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Виктор Ляшко согласился возглавить Минздрав.

Ольга Кириленко, УП
Темы: МинздравЛяшко


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