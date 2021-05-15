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У парламенті Латвії створили групу підтримки "Кримської платформи"

Субота, 15 травня 2021, 20:46

У парламенті Латвії створили депутатську групу з підтримки "Кримської платформи".

Про це повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова, пише "Європейська правда".

"Сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної "Кримської платформи" для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - написала Джапарова у Facebook.

Вона подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голові комітету у закордонних справах Ріхарду Колсу.

Українська влада ініціювала "Кримську платформу" як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Раніше в МЗС заявили,  що низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав.

Теми: Кримська платформаЛатвіяУкраїна
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