У парламенті Латвії створили групу підтримки "Кримської платформи"

У парламенті Латвії створили депутатську групу з підтримки "Кримської платформи".

Про це повідомила заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова, пише "Європейська правда".

"Сеймом Латвії була створена депутатська група міжнародної "Кримської платформи" для підтримки України в її зусиллях з деокупації Криму та відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - написала Джапарова у Facebook.

Вона подякувала латвійським партнерам за підтримку України, зокрема голові комітету у закордонних справах Ріхарду Колсу.

Українська влада ініціювала "Кримську платформу" як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

Перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року.

Раніше в МЗС заявили, що низка країн вже підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" на рівні найвищих представників держав.