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В парламенте Латвии создали группу поддержки "Крымской платформы"

Суббота, 15 мая 2021, 20:46

В парламенте Латвии создали депутатскую группу поддержки "Крымской платформы".

Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, пишет "Европейская правда".

"Сеймом Латвии была создана депутатская группа международной "Крымской платформы" для поддержки Украины в ее усилиях по деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - написала Джапаров в Facebook.

Она поблагодарила латвийских партнеров за поддержку Украины, в частности председателя комитета по иностранным делам Рихарда Колсу.

Украинская власть инициировала "Крымскую платформу" как международный координационный механизм для возвращения вопроса Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

Ранее в МИД заявили, что ряд стран уже подтвердили участие в саммите "Крымской платформы" на уровне высших представителей государств.

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Темы: Крымская платформаЛатвияУкраина
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