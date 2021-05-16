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Ізраїль заявив, що розбомбив великий склад зброї у Секторі Газа

Неділя, 16 травня 2021, 12:12

У неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Деталі: Зазначається, що винищувачі та літаки ізраїльських збройних сил атакували склад зброї в центральному таборі в Газі, який знаходиться в будівлі, контрольованій воєнізованим об'єднанням ХАМАС.

Перед цим повітряні сили ЦАХАЛ атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та попередили, що це не остання ціль, по якій будуть завдані авіаудари.

Українська правда
Теми: Сектор ГазавійнаІзраїль


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