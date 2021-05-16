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Ізраїль заявив, що розбомбив великий склад зброї у Секторі Газа

Неділя, 16 травня 2021, 12:12
Ізраїль заявив, що розбомбив великий склад зброї у Секторі Газа

У неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Деталі: Зазначається, що винищувачі та літаки ізраїльських збройних сил атакували склад зброї в центральному таборі в Газі, який знаходиться в будівлі, контрольованій воєнізованим об'єднанням ХАМАС.

Перед цим повітряні сили ЦАХАЛ атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та попередили, що це не остання ціль, по якій будуть завдані авіаудари.

Довідково: ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають саме військове крило ХАМАС.

Нагадаємо:

  • 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь, відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.
  • За тиждень збройного конфлікту в Секторі Газа були вбиті 149 палестинців, четверо з них - за останню добу. У той же час Ізраїль повідомляє про 10 загиблих зі свого боку.

Українська правда

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Теми: Сектор ГазавійнаІзраїль
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