Ізраїль заявив, що розбомбив великий склад зброї у Секторі Газа

У неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Деталі: Зазначається, що винищувачі та літаки ізраїльських збройних сил атакували склад зброї в центральному таборі в Газі, який знаходиться в будівлі, контрольованій воєнізованим об'єднанням ХАМАС.

Перед цим повітряні сили ЦАХАЛ атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та попередили, що це не остання ціль, по якій будуть завдані авіаудари.