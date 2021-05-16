Ізраїль заявив, що розбомбив великий склад зброї у Секторі Газа
Неділя, 16 травня 2021, 12:12
У неділю вранці Ізраїль завдав авіаудару по військових складах центрального табору ХАМАС у Секторі Газа.
Джерело: повідомлення Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)
Деталі: Зазначається, що винищувачі та літаки ізраїльських збройних сил атакували склад зброї в центральному таборі в Газі, який знаходиться в будівлі, контрольованій воєнізованим об'єднанням ХАМАС.
Перед цим повітряні сили ЦАХАЛ атакували будинок командира батальйону ХАМАС Халеда Манамари та попередили, що це не остання ціль, по якій будуть завдані авіаудари.
Українська правда