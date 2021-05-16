Израиль заявил, что разбомбил большой склад оружия в Секторе Газа

В воскресенье утром Израиль нанес авиаудар по военным складам центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.

Источник: сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)

Детали: Отмечается, что истребители и самолеты израильских вооруженных сил атаковали склад оружия в центральном лагере в Газе, который находится в здании, контролируемом объединением ХАМАС.

Перед этим воздушные силы ЦАХАЛ атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и предупредили, что это не последняя цель, по которой будут нанесены авиаудары.

Справка: ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают военное крыло ХАМАС.

Напомним: