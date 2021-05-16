Израиль заявил, что разбомбил большой склад оружия в Секторе Газа
Воскресенье, 16 мая 2021, 12:12
В воскресенье утром Израиль нанес авиаудар по военным складам центрального лагеря ХАМАС в Секторе Газа.
Источник: сообщение Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Детали: Отмечается, что истребители и самолеты израильских вооруженных сил атаковали склад оружия в центральном лагере в Газе, который находится в здании, контролируемом объединением ХАМАС.
Перед этим воздушные силы ЦАХАЛ атаковали дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары и предупредили, что это не последняя цель, по которой будут нанесены авиаудары.
Справка: ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают военное крыло ХАМАС.
Напомним:
- 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь, с тех пор между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия.
- За неделю военного конфликта в Секторе Газа были убиты 149 палестинцев, четверо из них – за последние сутки. В то же время Израиль сообщает о 10 погибших со своей стороны.
Украинская правда