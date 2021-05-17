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Сектор Гази: Блінкен провів розмови з міністрами Катару, Єгипту і Саудівської Аравії

Понеділок, 17 травня 2021, 03:42
Сектор Гази: Блінкен провів розмови з міністрами Катару, Єгипту і Саудівської Аравії

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорив по телефону питання збройного конфлікту між Ізраїлем і Сектором Гази з міністрами закордонних справ Катару, Єгипту і Саудівської Аравії.

Джерело: France24, Reuters

Дослівно Держдеп: "Секретар повторив свій заклик до всіх сторін деескалації напруженості та припинення насильства, яке забрало життя ізраїльських та палестинських цивільних осіб, включаючи дітей".

Деталі: Чиновники обговорили "зусилля, спрямовані на відновлення спокою в Ізраїлі, на Західному березі Йордану та в Газі".

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що чиновники обговорили "нещодавні напади Ізраїлю на вірян в Аль-Акса і напад у Секторі Газа", додавши, що емір Катару наголосив "на необхідності термінових дій міжнародної спільноти, щоб зупинити неодноразові жорстокі ізраїльські напади на мирне населення в секторі Газа та мечеть Аль-Акса".

Саудівське державне інформаційне агентство SPA повідомило, що в неділю Блінкен також телефонував міністру закордонних справ Саудівської Аравії принцу Фейсалу бін Фархану Аль Сауду, щоб обговорити останні події "в Палестині та регіоні".

Міністр закордонних справ Єгипту заявив, що чиновники домовились про "важливість роботи, спрямованої на досягнення режиму припинення вогню між двома сторонами".

Передісторія:

  • Зараз між Ізраїлем та Сектором Газа тривають бойові дії. Вони були спричинені зіткненнями біля мечеті Аль-Акса, що в Єрусалимі, між палестинцями та ізраїльською поліцією. 
  • Ізраїльська армія за участю авіації, танків, артилерійських і піхотних підрозділів уздовж кордону провела масштабну операцію проти радикального угруповання "ХАМАС" у Секторі Газа. Ізраїль вразив 150 цілей і зруйнував мережу "метро"  "ХАМАС".
  • Зіткнення між ізраїльськими військами і палестинцями поширилися більшою частиною окупованого Західного берега: на околицях Рамалли, Наблуса та інших міст сотні палестинців протестували проти кампанії в Секторі Газа і дій Ізраїлю в Єрусалимі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІзраїльСектор Газабойові дії
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