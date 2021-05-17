Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии

Понедельник, 17 мая 2021, 03:42

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону вопросы вооруженного конфликта между Израилем и Сектором Газа с министрами иностранных дел Катара, Египта и Саудовской Аравии.

Источник: France24, Reuters

Дословно Госдеп: "Секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам деэскалации напряженности и прекращения насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей".

Детали: Чиновники обсудили "усилия, направленные на восстановление спокойствия в Израиле, на Западном берегу Иордана и в Газе".

Министерство иностранных дел Катара заявило, что чиновники обсудили "недавние нападения Израиля на верующих в Аль-Акса и нападение в Секторе Газа", добавив, что эмир Катара подчеркнул "необходимость срочных действий международного сообщества, чтобы остановить неоднократные жестокие израильские нападения на мирное население в секторе Газа и мечеть Аль-Акса".

Саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что в воскресенье Блинкен также звонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархан Аль Сауду, чтобы обсудить последние события "в Палестине и регионе".

Министр иностранных дел Египта заявил, что чиновники договорились о "важности работы, направленной на достижение режима прекращения огня между двумя сторонами".

Предыстория:

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
  • Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

Темы: ИзраильСектор Газабоевые действия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо

видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших

Штрафы за въезд из ОРДЛО через РФ могут отметить летом – Арестович

фотоВ Киеве пассажир стрелял в водителя автобуса

обновленоВ Газе заявили о 42 погибших от новой атаки Израиля

фотоРоссийские наемники из огнеметов обстреляли поселок на Донетчине

Все новости...
Израиль
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Сектором Газа
Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю
В синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших
Последние новости
03:42
Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии
02:40
Чехия переходит на новый этап ослабления карантина
02:10
Шмыгаль анонсировал почти полмиллиона доз вакцины Pfizer для педагогов
01:40
Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня между Израилем и Сектором Газа
00:53
Земан назвал глупостью внесения Чехии в список "недружественных стран" РФ
00:28
Израильская армия заявляет о более 3 тысяч выпущенных ракет из Сектора Газа за неделю
23:29
На Николаевщине полиция искала мальчика, который спал в шкафу
22:47
Минэкономики: Кабмин не ограничивал цены на премиальное топливо
22:04
фотоНа Львовщине на ходу загорелся автобус с 20 пассажирами
21:44
видеоВ синагоге Израиля обрушилась трибуна: есть погибшие, более 160 пострадавших
Все новости...