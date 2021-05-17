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Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии

Понедельник, 17 мая 2021, 03:42
Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону вопросы вооруженного конфликта между Израилем и Сектором Газа с министрами иностранных дел Катара, Египта и Саудовской Аравии.

Источник: France24, Reuters

Дословно Госдеп: "Секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам деэскалации напряженности и прекращения насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей".

Детали: Чиновники обсудили "усилия, направленные на восстановление спокойствия в Израиле, на Западном берегу Иордана и в Газе".

Министерство иностранных дел Катара заявило, что чиновники обсудили "недавние нападения Израиля на верующих в Аль-Акса и нападение в Секторе Газа", добавив, что эмир Катара подчеркнул "необходимость срочных действий международного сообщества, чтобы остановить неоднократные жестокие израильские нападения на мирное население в секторе Газа и мечеть Аль-Акса".

Саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что в воскресенье Блинкен также звонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархан Аль Сауду, чтобы обсудить последние события "в Палестине и регионе".

Министр иностранных дел Египта заявил, что чиновники договорились о "важности работы, направленной на достижение режима прекращения огня между двумя сторонами".

Предыстория:

  • Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
  • Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
  • Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ИзраильСектор Газабоевые действия
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