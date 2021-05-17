Сектор Газа: Блинкен провел беседы с министрами Катара, Египта и Саудовской Аравии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону вопросы вооруженного конфликта между Израилем и Сектором Газа с министрами иностранных дел Катара, Египта и Саудовской Аравии.
Дословно Госдеп: "Секретарь повторил свой призыв ко всем сторонам деэскалации напряженности и прекращения насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских гражданских лиц, включая детей".
Детали: Чиновники обсудили "усилия, направленные на восстановление спокойствия в Израиле, на Западном берегу Иордана и в Газе".
Министерство иностранных дел Катара заявило, что чиновники обсудили "недавние нападения Израиля на верующих в Аль-Акса и нападение в Секторе Газа", добавив, что эмир Катара подчеркнул "необходимость срочных действий международного сообщества, чтобы остановить неоднократные жестокие израильские нападения на мирное население в секторе Газа и мечеть Аль-Акса".
Саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что в воскресенье Блинкен также звонил министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Фейсалу бин Фархан Аль Сауду, чтобы обсудить последние события "в Палестине и регионе".
Министр иностранных дел Египта заявил, что чиновники договорились о "важности работы, направленной на достижение режима прекращения огня между двумя сторонами".
Предыстория:
- Сейчас между Израилем и Сектором Газа длятся боевые действия. Они были вызваны столкновениями у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, где произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией.
- Израильская армия с участием авиации, танков, артиллерийских и пехотных подразделений вдоль границы провела масштабную операцию против радикальной группировки "ХАМАС" в секторе Газа. Израиль поразил 150 целей и разрушил сеть "метро" "ХАМАС".
- Столкновения между израильскими войсками и палестинцами распространились на большую часть оккупированного Западного берега: в окрестностях Рамаллы, Наблуса и других городов сотни палестинцев протестовали против кампании в Секторе Газа и действий Израиля в Иерусалиме.