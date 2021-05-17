В государственном приложении "Дия" появилась функция замены водительского удостоверения и для жителей семи городов, возможность изменить место регистрации.

Источник: заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров во время "Diia Summit", цитирует МВД

Прямая речь Гончарова: "И сегодня мы представляем новые – очень важные и удобные услуги для пользователей "Дии", которые смогут еще больше почувствовать удобство использования цифровых услуг. Для автомобилистов мы запускаем замену водительского удостоверения через мобильное приложение "Дия".

"Уже сейчас мы вводим электронную смену регистрации места жительства. С начала эта услуга будет возможна для жителей городов Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь и Кривой Рог. А до конца года – для всей Украины".

Детали: По словам заместителя Авакова, вскоре будет введена возможность доставки удостоверений водителя прямо домой.

По изменению места регистрации, то для использования этой возможности необходимо иметь только ID-паспорт. Зарегистрироваться в собственном жилье можно будет без дополнительных согласований, в противном случае – необходимо будет получение электронного согласования регистрации от владельца жилья.

Изменения будут проведены в течение суток автоматически.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский заявляет, что в день 30-летия своей независимости Украины войдет в режим paperless: государственные органы будут принимать от граждан документы и справки в электронном виде.