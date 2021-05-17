Медведчук не зможе брати участі у засіданнях ВР – Разумков

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу 17 травня

Пряма мова: "Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмежень, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті мені важко відповісти, але він продовжує бути народним депутатом, так, як було, наприклад із Савченко – вона знаходилася у в’язниці, але продовжувала бути народним депутатом".

Деталі: Разумков додав, що усі інші свої повноваження Медведчук може виконувати, якщо суд йому це не заборонить.

На уточнююче запитання, чи зміниться ситуація, якщо Медведчук перебуватиме за гратами, Разумков відзначив, що "з в’язниці навряд чи буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, але статус (нардепа – ред.) залишиться".

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