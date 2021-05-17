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Медведчук не зможе брати участі у засіданнях ВР – Разумков

Понеділок, 17 травня 2021, 14:59
Медведчук не зможе брати участі у засіданнях ВР – Разумков
Фото iz.ru

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях Верховної Ради.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу 17 травня    

Пряма мова: "Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмежень, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті мені важко відповісти, але він продовжує бути народним депутатом, так, як було, наприклад із Савченко – вона знаходилася у в’язниці, але продовжувала бути народним депутатом".

Деталі: Разумков додав, що усі інші свої повноваження Медведчук може виконувати, якщо суд йому це не заборонить.

На уточнююче запитання, чи зміниться ситуація, якщо Медведчук перебуватиме за гратами, Разумков відзначив, що "з в’язниці навряд чи буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, але статус (нардепа – ред.) залишиться".

Передісторія: 

  • У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони України, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канали зі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку. 
  • У травні Медведчуку оголосили підозру у держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі, суд посадив його під домашній арешт.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: МедведчукВерховна Рада
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