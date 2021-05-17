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Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков

Понедельник, 17 мая 2021, 14:59
Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков
Фото iz.ru

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под круглосуточным домашним арестом, не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге 17 мая

Прямая речь: "Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничений, принятых судом. А по работе в комитете мне трудно ответить, но он продолжает быть народным депутатом, так, как было, например, с Савченко – она ​​находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом".

Детали: Разумков добавил, что все остальные свои полномочия Медведчук может выполнять, если суд ему это не запретит.

На уточняющий вопрос, изменится ли ситуация, если Медведчук будет находиться за решеткой, Разумков отметил, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус (нардепа – ред.) останется".

Предыстория: 

  • В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • В мае Медведчуку объявили подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море, суд посадил его под домашний арест.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: МедведчукВерховная Рада
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