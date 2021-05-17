Медведчук не сможет участвовать в заседаниях ВР – Разумков

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который находится под круглосуточным домашним арестом, не сможет участвовать в заседаниях Верховной Рады.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков на брифинге 17 мая

Прямая речь: "Если он находится под домашним арестом, то в зале Верховной Рады он участвовать не сможет, потому что это будет нарушением условий ограничений, принятых судом. А по работе в комитете мне трудно ответить, но он продолжает быть народным депутатом, так, как было, например, с Савченко – она ​​находилась в тюрьме, но продолжала быть народным депутатом".

Детали: Разумков добавил, что все остальные свои полномочия Медведчук может выполнять, если суд ему это не запретит.

На уточняющий вопрос, изменится ли ситуация, если Медведчук будет находиться за решеткой, Разумков отметил, что "из тюрьмы вряд ли будет возможность выполнять большую часть своих полномочий, но статус (нардепа – ред.) останется".

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