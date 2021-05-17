Зеленський просить повернути українців, які застрягли в Непалі

Президент Володимир Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, Офіс президента

Пряма мова: "Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому".

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