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Зеленський просить повернути українців, які застрягли в Непалі

Понеділок, 17 травня 2021, 16:03
Зеленський просить повернути українців, які застрягли в Непалі

Президент Володимир Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.

Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, Офіс президента

Пряма мова: "Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому".

Передісторія:

  • 107 громадян України застрягли в Непалі через призупинення непальським урядом міжнародного авіасполучення у зв’язку з пандемією коронавірусу. Здебільшого альпіністи та туристи.
  • Українська сторона звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.
  • На початку травня у таборі альпіністів на Евересті в Непалі зафіксували спалах COVID-19.
  • Уряд Непалу закрив гору Еверест на карантин до кінця сезону через спалах коронавірусу.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийНепалкоронавірусCovid-2019
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