Зеленський просить повернути українців, які застрягли в Непалі
Понеділок, 17 травня 2021, 16:03
Президент Володимир Зеленський доручив вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.
Джерело: нарада під головуванням президента Володимира Зеленського, Офіс президента
Пряма мова: "Маємо знайти можливість оперативно повернути наших громадян додому".
Передісторія:
- 107 громадян України застрягли в Непалі через призупинення непальським урядом міжнародного авіасполучення у зв’язку з пандемією коронавірусу. Здебільшого альпіністи та туристи.
- Українська сторона звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.
- На початку травня у таборі альпіністів на Евересті в Непалі зафіксували спалах COVID-19.
- Уряд Непалу закрив гору Еверест на карантин до кінця сезону через спалах коронавірусу.
Українська правда