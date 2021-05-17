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Зеленский просит вернуть украинцев, которые застряли в Непале

Понедельник, 17 мая 2021, 16:03

Президент Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.

Источник: совещание под председательством президента Владимира Зеленского Офис президента

Прямая речь: "Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой".

Предыстория: 

  • 107 граждан Украины застряли в Непале из-за приостановки непальским правительством международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. В основном альпинисты и туристы.
  • Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.
  • В начале мая в лагере альпинистов на Эвересте в Непале зафиксировали вспышку COVID-19.
  • Правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона из-за вспышки коронавируса.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийНепалкоронавирусCovid-2019


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