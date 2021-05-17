Зеленский просит вернуть украинцев, которые застряли в Непале
Понедельник, 17 мая 2021, 16:03
Президент Владимир Зеленский поручил решить вопрос с возвращением домой украинцев из Непала, который закрыл воздушное пространство из-за карантина.
Источник: совещание под председательством президента Владимира Зеленского Офис президента
Прямая речь: "Должны найти возможность оперативно вернуть наших граждан домой".
Предыстория:
- 107 граждан Украины застряли в Непале из-за приостановки непальским правительством международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. В основном альпинисты и туристы.
- Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.
- В начале мая в лагере альпинистов на Эвересте в Непале зафиксировали вспышку COVID-19.
- Правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона из-за вспышки коронавируса.
Украинская правда