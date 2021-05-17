Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА

Міський голова столиці Віталій Кличко вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала за результатами аудитів.

Джерело: звернення Віталія Кличка

Пряма мова: "Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів.

З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше.

Бо останні події навколо міської влади виглядають заангажовано, як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу і мене особисто. Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації – ті ж самі.

Але ж врахуйте: я вам – не Черновецький! А от ви – таки наступники Януковича!

Пам’ятаєте, де він зараз?.."

Деталі: За словами мера, із 2015 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. Саме за цими матеріалами і зареєстровано 168 кримінальних проваджень. За цими ж провадження підготовлено 52 повідомлення про підозру, а у 27 – обвинувальний акт передано до суду. Кличко наголошує, що це та інформація, якою володіє міська влада.

Водночас, відкритим залишається питання щодо інших справ. Кличко наполягає, що серія обшуків, яка накрила структури КМДА, здійснювались за тими матеріалами, які влада і передавала правоохоронцям.

Зокрема, розповідає Кличко, по деяких справах місто передало матеріали ще 2 роки тому. Йдеться про департамент соціальної політики. Також деякі підприємства вже начебто надавали матеріали на вимогу правоохоронців. Проте ті завітали із обшуками. "І тепер беруть копії тих документів, які є в правоохоронних органах", – обурився Кличко.

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