Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА

Понеділок, 17 травня 2021, 17:02
Я вам не Черновецький: Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА

Міський голова столиці Віталій Кличко вимагає від правоохоронців звіту щодо статусу справ, документи щодо яких Київська міська державна адміністрація передавала за результатами аудитів.

Джерело: звернення Віталія Кличка

Пряма мова: "Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ, щодо яких КМДА передавала документи за результатами аудитів. 

З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровано 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. 

Бо останні події навколо міської влади виглядають заангажовано, як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу і мене особисто. Режисерам цього дійства скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо "креативні" юристи цієї спецоперації – ті ж самі. 

Але ж врахуйте: я вам – не Черновецький! А от ви – таки наступники Януковича!

Пам’ятаєте, де він зараз?.."

Деталі: За словами мера, із 2015 року департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА провів 385 перевірок і передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. Саме за цими матеріалами і зареєстровано 168 кримінальних проваджень. За цими ж провадження підготовлено 52 повідомлення про підозру, а у 27 – обвинувальний акт передано до суду. Кличко наголошує, що це та інформація, якою володіє міська влада.

Водночас, відкритим залишається питання щодо інших справ. Кличко наполягає, що серія обшуків, яка накрила структури КМДА, здійснювались за тими матеріалами, які влада і передавала правоохоронцям.

Зокрема, розповідає Кличко, по деяких справах місто передало матеріали ще 2 роки тому. Йдеться про департамент соціальної політики. Також деякі підприємства вже начебто надавали матеріали на вимогу правоохоронців. Проте ті завітали із обшуками. "І тепер беруть копії тих документів, які є в правоохоронних органах", – обурився Кличко. 

Читайте також: Третя столична війна. Для чого Зеленський тисне на Кличка

Передісторія:

  • Із 11 травня столичні прокурори спільно з Державною фіскальною службою, Національною поліцією та Службою безпеки України проводять масштабну роботу з викриття корупційних схем заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.
  • Станом на 13 травня на території міста Києва у службових приміщеннях комунальних підприємств, департаментів КМДА, в офісах підрядних структур, а також за місцем проживання фігурантів кримінальних проваджень проведено більше 60 обшуків. За результатами проведених слідчих дій вручено повідомлення про підозру 11 особам.
  • Стосовно звинувачень очільника столиці Віталія Кличка, який назвав обшуки на комунальних підприємствах міста тиском на столичну владу і особисто на нього, у прокуратурі підкреслили, що діють згідно із законодавством, в інтересах держави та запевнили, що  в цьому немає жодної політики.
  • В Офісі президента запевнили, що звинувачення мера Києва Віталія Кличка про тиск на столичну владу, безпідставні, а правоохронці провели роботу і викрили корупцію.

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Віталій КличкоКиївКМДА
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Віталій Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Кличко заявив про тиск на себе: натякнув на "центральну владу"
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: