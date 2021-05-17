Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

Понедельник, 17 мая 2021, 17:02
Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко требует от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.

Источник: обращение Виталия Кличко

Прямая речь: "Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

Из той информации, что у нас, на сегодня по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее.

Ибо последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. 

Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации – те же.

Но учтите: я вам – не Черновецкий! А вот вы – таки преемники Януковича!

Помните, где он сейчас?.. "

Детали: По словам мэра, с 2015 департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Именно по этим материалам и зарегистрировано 168 уголовных производств. По этим же производства подготовлено 52 сообщения о подозрении, а в 27 – обвинительный акт передано в суд. Кличко отмечает, что это та информация, которой владеет власть.

В то же время, открытым остается вопрос по другим делам. Кличко настаивает, что серия обысков, которая накрыла структуры КГГА, осуществлялась по тем материалам, которые власть и передавала правоохранителям.

В частности, рассказывает Кличко, по некоторым делам город передал материалы еще 2 года назад. Речь идет о департаменте социальной политики. Также некоторые предприятия уже якобы предоставляли материалы по требованию правоохранителей. Однако те пришли с обысками. "И теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", – возмутился Кличко.

Читайте также: Третья столичная война. Для чего Зеленский давит на Кличко

Предыстория:

  • С 11 мая столичные прокуроры совместно с Государственной фискальной службой, Национальной полицией и Службой безопасности Украины проводят масштабную работу по разоблачению коррупционных схем завладения средствами столичного и государственного бюджетов.
  • По состоянию на 13 мая на территории города Киева в служебных помещениях коммунальных предприятий, департаментов КГГА, в офисах подрядных структур, а также по месту жительства фигурантов уголовных производств проведено более 60 обысков. По результатам проведенных следственных действий вручено уведомление о подозрении 11 лицам.
  • Относительно обвинений главы столицы Виталия Кличко, который назвал обыски на коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, в прокуратуре подчеркнули, что действуют согласно законодательству, в интересах государства и заверили, что в этом нет никакой политики.
  • В Офисе президента заверили, что обвинения мэра Киева Виталия Кличко о давлении на столичную власть, безосновательны, а правоохранители провели работу и разоблачили коррупцию.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Виталий КличкоКиевКГГА
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Виталий Кличко
После восхождения на Эверест главу "Киевгорстроя" отстранили: в компании проведут аудит
Кабмин объявил выговоры Кличку, Попку и нескольким главам РГА в Киеве
Кличко заявил о давлении на себя: намекнул на "центральную власть"
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: