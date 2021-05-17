Я вам не Черновецкий: Кличко требует отчета от правоохранители по делам КГГА

Мэр столицы Виталий Кличко требует от правоохранителей отчета о статусе дел, документы по которым Киевская городская государственная администрация передавала по результатам аудитов.

Источник: обращение Виталия Кличко

Прямая речь: "Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

Из той информации, что у нас, на сегодня по этим материалам зарегистрировано 168 уголовных производств или материалы приобщены к делам, возбужденным ранее.

Ибо последние события вокруг городских властей выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично.

Режиссерам этого действа скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким. Ибо "креативные" юристы этой спецоперации – те же.

Но учтите: я вам – не Черновецкий! А вот вы – таки преемники Януковича!

Помните, где он сейчас?.. "

Детали: По словам мэра, с 2015 департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Именно по этим материалам и зарегистрировано 168 уголовных производств. По этим же производства подготовлено 52 сообщения о подозрении, а в 27 – обвинительный акт передано в суд. Кличко отмечает, что это та информация, которой владеет власть.

В то же время, открытым остается вопрос по другим делам. Кличко настаивает, что серия обысков, которая накрыла структуры КГГА, осуществлялась по тем материалам, которые власть и передавала правоохранителям.

В частности, рассказывает Кличко, по некоторым делам город передал материалы еще 2 года назад. Речь идет о департаменте социальной политики. Также некоторые предприятия уже якобы предоставляли материалы по требованию правоохранителей. Однако те пришли с обысками. "И теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", – возмутился Кличко.

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