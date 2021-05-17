Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука
53% опитаних українців схвалюють санкції проти таких політиків як голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, які були введені Радою національної безпеки та оборони, а 44% підтримують санкції проти його телеканалів.
Джерело: опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту
Деталі: Цілком схвалюють санкції проти Медведчука 43% респондентів, ще 10% - "скоріше схвалюють".
Майже чверть українців проти санкцій – зовсім не схвалюють їх 16%, скоріше не схвалюють – 8%.
Серед опитаних 23% не змогли відповісти на запитання.
Найбільше схвалюють санкції жителі заходу України – 69%, найбільше не схвалюють – на сході (41%).
Щодо вікових категорій, то українці від 51 року найбільше як підтримують (57%) так і не підтримують (27%) санкції.
А от підтримка санкцій проти телеканалів Медведчука дещо нижча – їх підтримують 44% респондентів.
39% не підтримують санкції проти каналів 112, NewsOne та Zik, а 17% не відповіли.
На заході підтримка санкцій найбільша – 58%.
Найбільші противники блокування телеканалів на сході України (57%) та на півдні (51%).
Довідково: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня.
Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Результати були зважені за регіонами, віком і гендерним розподілом на основі даних Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2019 року. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.
Передісторія:
- У лютому Віктор Медведчук опинився під санкціями Ради безпеки та оборони, він не може розпоряджатися своїм майном і рахунками. Також санкції заблокували три канализі сфери його впливу: 112 Україна, NewsOne і ZiK, що офіційно належать іншому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
- У травні Медведчуку оголосили підозруу держзраді й змові з росіянами для видобутку нафти й газу в Чорному морі, суд посадив його під домашній арешт.