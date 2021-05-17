Понад половина українців підтримують санкції проти Медведчука

53% опитаних українців схвалюють санкції проти таких політиків як голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, які були введені Радою національної безпеки та оборони, а 44% підтримують санкції проти його телеканалів.

Джерело: опитування групи "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту

Деталі: Цілком схвалюють санкції проти Медведчука 43% респондентів, ще 10% - "скоріше схвалюють".

Майже чверть українців проти санкцій – зовсім не схвалюють їх 16%, скоріше не схвалюють – 8%.

Серед опитаних 23% не змогли відповісти на запитання.

Найбільше схвалюють санкції жителі заходу України – 69%, найбільше не схвалюють – на сході (41%).

Щодо вікових категорій, то українці від 51 року найбільше як підтримують (57%) так і не підтримують (27%) санкції.

А от підтримка санкцій проти телеканалів Медведчука дещо нижча – їх підтримують 44% респондентів.

39% не підтримують санкції проти каналів 112, NewsOne та Zik, а 17% не відповіли.

На заході підтримка санкцій найбільша – 58%.

Найбільші противники блокування телеканалів на сході України (57%) та на півдні (51%).

Довідково: Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму та Донбасу) у період з 13 по 21 березня.

Методологія ґрунтувалася на особистих інтерв'ю за місцем проживання респондентів із загальним обсягом вибірки 2 400 жителів у віці 18 років і старше. Результати були зважені за регіонами, віком і гендерним розподілом на основі даних Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2019 року. Межа похибки при 95-процентному рівні довіри не перевищує 2%.

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