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Более половины украинцев поддерживают санкции против Медведчука

Понедельник, 17 мая 2021, 19:20
Более половины украинцев поддерживают санкции против Медведчука

53% опрошенных украинцев одобряют санкции против таких политиков как председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук, которые были введены Советом национальной безопасности и обороны, а 44% поддерживают санкции против его телеканалов.

Источник: опрос группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института

Детали: Вполне одобряют санкции против Медведчука 43% респондентов, еще 10% - "скорее одобряют".

Почти четверть украинцев против санкций - совсем не одобряют их 16%, скорее не одобряют - 8%. Среди опрошенных 23% не смогли ответить на вопрос.

 

Больше всего одобряют санкции жители запада Украины - 69%, больше всего не одобряют - на востоке (41%).

По возрастам, то украинцы от 51 года всего как поддерживают (57%) так и не поддерживают (27%) санкции.

 
 

А вот поддержка санкций против телеканалов Медведчука несколько ниже - их поддерживают 44% респондентов.

39% не поддерживают санкции против каналов 112, NewsOne и Zik, а 17% не ответили.

 

На западе поддержка санкций наибольшая - 58%.

Наибольшие противники блокировки телеканалов на востоке Украины (57%) и на юге (51%).

 
 

Справка: Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) в период с 13 по 21 марта.

Методология основывалась на личных интервью по месту жительства респондентов с общим объемом выборки 2400 жителей в возрасте 18 лет и старше. Результаты были взвешены по регионам, возрасту и гендерным распределением на основе данных Государственного комитета статистики Украины по состоянию на 1 января 2019 года. Предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%

Предыстория: 

  • В феврале Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • В мае Медведчуку объявили подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море, суд посадил его под домашний арест.

Украинская правда
Темы: опроссанкцииСНБОМедведчук
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