Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"У мене інші плани": Притула відреагував на білборди з ним у Харкові

Понеділок, 17 травня 2021, 22:15
У мене інші плани: Притула відреагував на білборди з ним у Харкові

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула запевнив українців, що не балотуватиметься на виборах мера Харкова, про що останнім часом поширюються чутки.

Джерело: відеозвернення Притули на Youtube

Деталі: Притула відреагував на повідомлення про те, що він буде одним з кандидатів на крісло мера Харкова. Раніше у місті розвісили нібито передвиборчі білборди з шоуменом.

Пряма мова Притули: "Останнім часом країною поширюються чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. І ось настав час сказати чесно і відверто. Я — ні!

Я не кандидую на посаду харківського міського голови, я навіть не збирався. Я переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві, і в мене зовсім інші плани.

Я не знаю, хто придумав і вкинув ту ідею в маси, що я збираюся кандидувати у Харкові. Може, хтось так розважається.

Я можу у двох словах розповісти про те, як це лайно накидалося на вентилятор. У кінці квітня на кількох "ватних" телеграм-каналах з’явилася інформація, що я начебто збираюся кандидувати у Харкові. Потім цю інфу розігнали сайти-помийки. Потім хтось вклав "бабла" і розвісив по Харкові декілька білбордів з моїм іменем, щоб їх пофоткати й розігнати по другому колу. Потім під з’їзд партійців "Голосу", який ми проводили 15 травня у Києві, хтось пригнав бабусь з плакатами й нарваних блогерів".

 
фото "Голос"

Читайте також: Замість Кернеса. Аваков, олігархи і вибори в Харкові

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада призначила вибори мера Харкова на 31 жовтня 2021 року.
  • Харківська міськрада 24 лютого припинила повноваження Геннадія Кернеса, який помер від коронавірусу ще 17 грудня минулого року у Німеччині. 
  • Кандидатами на вибори зараз є ексмер Харкова, ексгубернатор Харківської області та екснардеп Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківвибориСергій Притула
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Харків
У передмісті Харкова прогриміли вибухи – ЗМІ
У Харкові знайшли застреленим поліцейського
Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
Останні новини
23:57
У Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновленоВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: