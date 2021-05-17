"У мене інші плани": Притула відреагував на білборди з ним у Харкові

Екскандидат від "Голосу" на мерських виборах у Києві, один з фронтменів партії і телеведучий Сергій Притула запевнив українців, що не балотуватиметься на виборах мера Харкова, про що останнім часом поширюються чутки.

Джерело: відеозвернення Притули на Youtube

Деталі: Притула відреагував на повідомлення про те, що він буде одним з кандидатів на крісло мера Харкова. Раніше у місті розвісили нібито передвиборчі білборди з шоуменом.

Пряма мова Притули: "Останнім часом країною поширюються чутки про те, що я буду балотуватися на посаду харківського міського голови. І ось настав час сказати чесно і відверто. Я — ні!

Я не кандидую на посаду харківського міського голови, я навіть не збирався. Я переконаний, що головою Харкова має бути людина, яка живе в Харкові. Я, Сергій Притула, живу в Києві, і в мене зовсім інші плани.

Я не знаю, хто придумав і вкинув ту ідею в маси, що я збираюся кандидувати у Харкові. Може, хтось так розважається.

Я можу у двох словах розповісти про те, як це лайно накидалося на вентилятор. У кінці квітня на кількох "ватних" телеграм-каналах з’явилася інформація, що я начебто збираюся кандидувати у Харкові. Потім цю інфу розігнали сайти-помийки. Потім хтось вклав "бабла" і розвісив по Харкові декілька білбордів з моїм іменем, щоб їх пофоткати й розігнати по другому колу. Потім під з’їзд партійців "Голосу", який ми проводили 15 травня у Києві, хтось пригнав бабусь з плакатами й нарваних блогерів".

фото "Голос"

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