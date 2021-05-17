"У меня другие планы": Притула отреагировал на билборды с ним в Харькове

Экс-кандидат от "Голоса" на мэрских выборах в Киеве, один из фронтменов партии и телеведущий Сергей Притула заверил украинцев, что не будет баллотироваться на выборах мэра Харькова, о чем в последнее время распространяются слухи.

Источник: видеообращение Притулы на Youtube

Детали: Притула отреагировал на сообщение о том, что он будет одним из кандидатов на кресло мэра Харькова. Ранее в городе развесили якобы предвыборные билборды с шоуменом.

Прямая речь Притулы: "В последнее время страной распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на пост харьковского городского головы. И вот настало время сказать честно и откровенно. Я - нет!

Я не буду кандидатом на должность харьковского городского головы, я даже не собирался. Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове. Я, Сергей Притула, живу в Киеве, и у меня совсем другие планы.

Я не знаю, кто придумал и вбросил идею в массы, что я собираюсь баллотироваться в Харькове. Может, кто так развлекается.

Я могу в два слова рассказать о том, как это дерьмо накидывалось на вентилятор. В конце апреля на нескольких "ватных" телеграмм каналах появилась информация, что я якобы собираюсь баллотироваться в Харькове. Затем эту инфу разогнали сайты-помойки. Потом кто-то вложил "бабла" и развесил по Харькову несколько билбордов с моим именем, чтобы их пофоткать и разогнать по второму кругу. Затем под съезд партийцев "Голоса", который мы проводили 15 мая в Киеве, кто пригнал бабушек с плакатами и нарванных блогеров.

фото "Голос"

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