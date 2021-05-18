Байден — Нетаньягу: В Ізраїлю є право на захист

Президент США Джо Байден підтримав право Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Джерело: Білий дім

Дослівно Білий дім: "Президент сьогодні розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу (Біньяміном Нетаньягу – УП). Президент підтвердив свою тверду підтримку права Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Президент привітав зусилля з боротьби з міжобщинним насильством і з відновлення спокою в Єрусалимі. Він закликав Ізраїль докласти всіх зусиль для забезпечення захисту ні в чому не винних цивільних осіб".

Деталі: Крім того, Байден та Нетаньягу обговорили хід військових операцій Ізраїлю проти терористичного угрупування "ХАМАС". Байден, як зазначається, висловив свою підтримку припинення вогню і обговорив взаємодію США з Єгиптом та іншими партнерами в цьому напрямку.

Передісторія: 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії. У результаті бойових дій загинули щонайменше 115 палестинців, 27 з яких – діти.