Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден — Нетаньягу: В Ізраїлю є право на захист

Вівторок, 18 травня 2021, 02:19
@POTUS / TWITTER

Президент США Джо Байден підтримав право Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Джерело: Білий дім

Дослівно Білий дім: "Президент сьогодні розмовляв з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу (Біньяміном Нетаньягу – УП). Президент підтвердив свою тверду підтримку права Ізраїлю на захист від невибіркових ракетних обстрілів.

Президент привітав зусилля з боротьби з міжобщинним насильством і з відновлення спокою в Єрусалимі. Він закликав Ізраїль докласти всіх зусиль для забезпечення захисту ні в чому не винних цивільних осіб".

Деталі: Крім того, Байден та Нетаньягу обговорили хід військових операцій Ізраїлю проти терористичного угрупування "ХАМАС". Байден, як зазначається, висловив свою підтримку припинення вогню і обговорив взаємодію США з Єгиптом та іншими партнерами в цьому напрямку.

Передісторія: 10 травня Сектор Гази обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії. У результаті бойових дій загинули щонайменше 115 палестинців, 27 з яких – діти.

Українська правда
Теми: ІзраїльСектор Газа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь

відеоЖурналісти проаналізували ймовірні телефонні розмови Медведчука з 2014 року

фото"У мене інші плани": Притула відреагував на білборди з ним у Харкові

Новини 17 травня: paperless в Україні, протистояння Зеленського і Кличка

"Слуги народу" затвердили кандидатури на зміну трьох міністрів

Прем’єрка Естонії розповіла, що найкраще допоможе Україні протидіяти агресії РФ

Усі новини...
Ізраїль
З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь
Адміністрація Байдена схвалила продаж зброї Ізраїлю на 735 млн доларів – ЗМІ
Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду"
Останні новини
02:19
Байден — Нетаньягу: В Ізраїлю є право на захист
01:22
В Італії послабили обмеження на тлі зменшення смертності від COVID-19
00:28
З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь
23:31
відеоЖурналісти проаналізували ймовірні телефонні розмови Медведчука з 2014 року
22:42
Байден пообіцяв поділитися з іншими країнами ще 20 млн доз вакцини
22:15
фото"У мене інші плани": Притула відреагував на білборди з ним у Харкові
21:58
Новини економіки: новинки в "Дії", Укрпошта хоче купити банк
21:49
Бойовики двічі стріляли з гранатометів на Донбасі
21:40
Керівник УЗ назвав суму загального кредитного портфелю компанії
21:31
Новини 17 травня: paperless в Україні, протистояння Зеленського і Кличка
Усі новини...