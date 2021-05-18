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Байден — Нетаньяху: У Израиля есть право на защиту

Вторник, 18 мая 2021, 02:19

Президент США Джо Байден поддержал право Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов.

Источник: Белый дом

Дословно Белый дом: "Президент сегодня разговаривал с премьер-министром Израиля Нетаньяху (Биньямином Нетаньяху - УП). Президент подтвердил свою твердую поддержку права Израиля на защиту от неизбирательных ракетных обстрелов.

Президент поприветствовал усилия по борьбе с межобщинным насилием и по восстановлению спокойствия в Иерусалиме. Он призвал Израиль приложить все усилия для обеспечения защиты ни в чем не повинных гражданских лиц".

Детали: Кроме того, Байден и Нетаньяху обсудили ход военных операций Израиля против террористической группировки "ХАМАС". Байден, как отмечается, выразил свою поддержку прекращения огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнерами в этом направлении.

Предыстория: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия. В результате боевых действий погибли по меньшей мере 115 палестинцев, 27 из которых - дети.

Украинская правда
Темы: ИзраильСектор Газа


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