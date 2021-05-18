Щонайменше 212 палестинців – зокрема 61 дитина і 36 жінок – були вбиті за тиждень внаслідок авіаударів з боку Ізраїлю.

Джерело: AP з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Газа

Деталі: Крім того, понад 1400 осіб отримали поранення.

Десять людей в Ізраїлі, в тому числі п'ятирічний хлопчик і солдатів, були вбиті в результаті ракетного обстрілу з цивільних районів в Секторі Газа цивільних районів в Ізраїлі.

Між євреями і арабами всередині Ізраїлю також спалахнули сутички, в результаті чого десятки людей отримали поранення.

Передісторія: 10 травня Сектор Газа обстріляв територію Ізраїлю й отримав вогонь у відповідь. Атака відбулася незадовго після палестинських протестів у Східному Єрусалимі проти запланованих виселень палестинців з району Шейх-Джаррах на користь єврейських поселенців. Відтоді між Ізраїлем та Сектором Газа тривають активні бойові дії.