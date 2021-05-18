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От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети

Вторник, 18 мая 2021, 05:52

По меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.

Источник: AP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газа

Детали: Кроме того, более 1 400 человек получили ранения.

Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.

Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

Предыстория: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия

Темы: Сектор ГазаИзраиль


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