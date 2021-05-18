Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минздрав Газы: От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети

Вторник, 18 мая 2021, 05:52
Минздрав Газы: От авиаударов погибли 212 палестинцев, из них треть — дети
SKY NEWS

По меньшей мере 212 палестинцев - в том числе 61 ребенок и 36 женщин - были убиты за неделю в результате авиаударов со стороны Израиля.

Источник: AP со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газа

Детали: Кроме того, более 1 400 человек получили ранения.

Десять человек в Израиле, в том числе пятилетний мальчик и солдат, были убиты в результате ракетного обстрела из гражданских районов в Секторе Газа гражданских районов в Израиле.

Между евреями и арабами внутри Израиля также вспыхнули столкновения, в результате чего десятки людей получили ранения.

Предыстория: 10 мая Сектор Газа обстрелял территорию Израиля и получил ответный огонь. Атака произошла вскоре после палестинских протестов в Восточном Иерусалиме против запланированных выселений палестинцев из района Шейх-Джаррах в пользу еврейских поселенцев. С этого момента между Израилем и Сектором Газа продолжаются активные боевые действия

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сектор ГазаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Сектор Газа
Израиль атаковал два объекта по производству оружия в секторе Газа
Авиация Израиля нанесла удар по комплексу ХАМАС в Газе – ЦАХАЛ
Израиль атаковал оружейный цех боевиков в секторе Газа
Последние новости
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
Все новости...
Реклама: