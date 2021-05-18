Звільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок
Вівторок, 18 травня 2021, 10:30
Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 16:00 18 травня, щоб розглянути питання про звільнення трьох міністрів.
Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook
Пряма мова: "Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00".
Деталі: На засіданні розглянуть питання про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я.
Передісторія:
- Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.
- 20 травня Верховна Рада планує провести позачергове засідання для розгляду питань щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.
Українська правда