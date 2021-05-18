Звільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок

Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 16:00 18 травня, щоб розглянути питання про звільнення трьох міністрів.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook

Пряма мова: "Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00".

Деталі: На засіданні розглянуть питання про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я.

Передісторія: