Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Звільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок

Вівторок, 18 травня 2021, 10:30

Верховна Рада збереться на позачергове засідання о 16:00 18 травня, щоб розглянути питання про звільнення трьох міністрів.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у Facebook

Пряма мова: "Підписав розпорядження про проведення сьогодні позачергового засідання о 16:00".

Деталі: На засіданні розглянуть питання про звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, міністра інфраструктури та міністра охорони здоров'я.

Передісторія: 

  • Раніше спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.
  • 20 травня Верховна Рада планує провести позачергове засідання для розгляду питань щодо отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу і траншу Міжнародного валютного фонду.

Українська правда
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитрозвільнення


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: Байден про Ізраїль, paperless

Від авіаударів загинули 212 палестинців, з них третина — діти

Аргентина витіснила США з трійки країн, де найбільше нових COVID-інфікувань

Індію накрив найпотужніший за 20 років циклон — 150 тисяч людей евакуювали

Байден — Нетаньягу: В Ізраїлю є право на захист

З Лівану в бік Ізраїлю вилетіли шість ракет, Ізраїль відкрив вогонь у відповідь

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський скликав позачергове засідання Ради в четвер – Арахамія
Українці все менше схвалюють роботу Ради, Кабміну і Зеленського
До Ради проходять 4 партії, у "ЄС" та ОПЗЖ однакова підтримка – опитування
Останні новини
10:34
У МЗС прокоментували відео, яке оприлюднив екссуддя Чаус
10:30
документЗвільнення міністрів: Рада позачергово збереться у вівторок
10:29
Обшуки в будинку Кличка не стосуються самого мера - СБУ
10:00
Україна звернеться до Білого дому для отримання вакцин від США
09:49
Кулеба розповів, як Україна домовляється про визнання свідоцтв про вакцинацію з іншими країнами
09:24
виправлено У будинок Кличка прийшли правоохоронці
09:20
Швейцарія є найбільш ймовірним місцем проведення зустрічі Байдена і Путіна - росЗМІ
09:17
Зеленський скликав позачергове засідання Ради в четвер – Арахамія
09:13
Україна стала ще ближче до "промислового безвізу" – Мінекономіки
08:40
США закликали Вірменію та Азербайджан до переговорів про демаркацію кордонів
Усі новини...