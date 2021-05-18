Увольнение министров: Рада вне очереди соберется во вторник
Вторник, 18 мая 2021, 10:30
Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 18 мая, чтобы рассмотреть вопросы об увольнении трех министров.
Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в Facebook
Прямая речь: "Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00".
Детали: На заседании рассмотрят вопросы об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения.
Предыстория:
- Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
- 20 мая Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.
Украинская правда