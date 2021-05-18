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Увольнение министров: Рада вне очереди соберется во вторник

Вторник, 18 мая 2021, 10:30

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 18 мая, чтобы рассмотреть вопросы об увольнении трех министров.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в Facebook

Прямая речь: "Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00".

Детали: На заседании рассмотрят вопросы об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения.

Предыстория: 

  • Ранее спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 18 мая для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета министров.
  • 20 мая Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание для рассмотрения вопросов по поводу получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша Международного валютного фонда.  

Украинская правда
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрийувольнение


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