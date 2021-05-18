Увольнение министров: Рада вне очереди соберется во вторник

Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 16:00 18 мая, чтобы рассмотреть вопросы об увольнении трех министров.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в Facebook

Прямая речь: "Подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания в 16:00".

Детали: На заседании рассмотрят вопросы об увольнении министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения.

Предыстория: