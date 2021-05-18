Обшуки в будинку Кличка: СБУ оприлюднила деталі справи і вилучені речі

Служба безпеки України викрила масштабну схему контрабанди пального в Україну: незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

Джерело: СБУ, ДФСУ, Державна прикордонна служба

Деталі: Служба безпеки оприлюднила деталі обшуків, які мали місце 18 травня, в тому числі в будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко.

СБУ та фіскали задокументували і припинили протиправну діяльність групи ділків, які нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування задокументовано, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками "ризиковості". За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.

Ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.

Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів, пояснюють в СБУ.

У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили: тіньову документацію, печатки 300 фіктивних підприємств, засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, банківські картки та велику суму готівки, обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів, метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.

Дослівно СБУ: "Зважаючи на особливий резонанс у ЗМІ щодо одного з обшуків, який відбувався у будинку, де проживає мер Києва Віталій Кличко, можемо повідомити таке.

У ході обшуку за цією адресою було виявлено та вилучено: документацію та печатки 68 юридичних осіб; фінансово-господарську документацію задіяних у протиправній схемі СПД; ноутбуки, електронну техніку, необліковані кошти.

Що передувало: Вранці 18 травня близько 20 правоохоронців прийшли у будинок на вулиці Богдана Хмельницького, де мешкає мер Києва Віталій Кличко. Пізніше сам Кличко повідомив ЗМІ, що під двері його квартири приходили правоохоронці. Він додав: камера відеоспостереження зафіксувала, що правоохоронці перебували біля його квартири, коли він був на тренуванні.

В СБУ наголосили,що обшуки не мають стосунку до очільника столиці. Сам же мер вважає, що "безпрецедентний тиск на міську владу триває" і що "такого не було навіть за часів Януковича".