Обыски в доме Кличко: СБУ обнародовала детали дела и изъятые вещи

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему контрабанды горючего в Украине: незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.

Источник: СБУ

Детали: Служба безопасности обнародовала детали обысков, которые имели место 18 мая, в том числе в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

СБУ задокументировала и пресекла противоправную деятельность группы дельцов, которые нелегально импортировали в Украину крупные партии топлива из Республики Беларусь и РФ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 лет реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.

Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо.

Фактически импортированный товар в Украину организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные горюче-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов, объясняют в СБУ.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли: теневую документацию, печати 300 фиктивных предприятий, средства связи и компьютерную технику, банковские карты и большую сумму наличности, оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт, химические добавки и готов суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

Дословно СБУ: "Учитывая особый резонанс в СМИ в одном из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее.

В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документацию и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственную документацию задействованные в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства".